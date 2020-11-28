بيريللي تدافع عن إطارات 2021 وسط انتقادات السائقين

أصرّ إيزولا على أنّه "لا سبب" يمنع من المُضي قُدمًا باعتماد الإطارات الجديدة العام المُقبل، على الرُغم من إشارة بطلَي العالم لويس هاميلتون وسيباستيان فيتيل إلى أنّ التركيبة الحالية تجب مواصلة اعتمادها لموسم ثالث.

هذا واختبرت جميع الفرق الإطارات الجديدة - والتي تشهد تركيبة مختلفة وأكثر قوة تم تصميمها للتعامل مع مستويات الارتكازية المتزايدة - في حصتي التجارب الحرة الأولى والثانية على حلبة الصخير.

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وكانت معظم الآراء سلبية من السائقين بعد التجارب، حيث أشار هاميلتون بأنّها أبطأ بثانية من الإطارات الحالية.

وتمثّلت المشكلة الأساسية بأنّه تم اختبار الإطارات ضمن نهاية أسبوع اعتيادية، وعلى سيارات تمّ ضبطها على التركيبات الحالية ومع أقل قدر من التغييرات على الإعدادات.

كما أنّ الإطارات الأمامية الأعرض كان لها تأثير انسيابي كذلك، ولهذا ثبتت بعض الفرق أنظمة استشعار هوائية على سياراتها في التجارب الحرة الأولى من أجل تقييم التغييرات.

"لقد ناقشنا تقديم الإطارات الجديدة سويًا مع الفرق وفيا، كما شرحنا السبب وراء ذلك، وحصلنا على المصادقة من الاتحاد" قال إيزولا عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما يزال من الممكن الإبقاء على الإطارات المستخدمة حاليًا.

وأضاف: "كما استغلينا الفرصة لمنح المواصفات الجديدة للفرق من أجل جمع البيانات والحصول على معلومات مفيدة عن الإطارات".

وتابع: "نحن لا نناقش إمكانية العودة إلى الإطارات الحالية العام المُقبل، ولأكون صريحًا، لا نريد العودة إلى التركيبات الحالية كوننا قمنا بعملنا، وصنعنا إطارًا أكثر قوة، وذلك كان الهدف الرئيسي".

وأكمل: "لذلك لا أعتقد بأنّ هنالك سببًا يدفعنا للعودة إلى الإطارات القديمة العام المُقبل. هنالك دومًا نقاشات، حيث أنّه إذا ما نظرت إلى الوراء، يكون هنالك بعض الأشخاص غير السعداء في كل مرة نقدم فيها شيئًا جديدًا".

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واختتم: "لكن هنالك تلك المعارضة الطبعية لأيّ تغيير في الفورمولا واحد، وذلك جزء من عملنا. أعتقد بأنّ لدينا تركيبة متحسنة، ولا سبب يمنعنا من تقديمها العام المُقبل".