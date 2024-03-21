بيريللي تخطط لحل مشكلة ارتفاع حرارة الإطارات في 2025
عبرت بيريللي عن ثقتها بأن مجموعات الإطارات الجديدة التي تخطط لإدخالها إلى الفورمولا واحد الموسم المقبل ستقلل من مشكلة ارتفاع الحرارة المفرط التي تؤثر على السباقات.
بيريللي
بيريللي بيريللي
مع مواصلة فرق الفورمولا واحد العمل ضمن حقبة المؤثرات الأرضية الجديدة، نجحت بإيجاد طرقٍ لزيادة الارتكازية والتلاعب بشكل أفضل بالانسيابية والتيارات الهوائية لتحسين التأدية.
لكن إحدى نتائج ذلك أنه بات من الصعب للغاية على السائقين اللحاق ببعضهم البعض، وهذا يعني أن حرارة الإطارات يمكن أن ترتفع بسرعة إذا بدأت السيارات بالانزلاق في الهواء المتسخ خلف المنافسين.
ويُعتقد أن هذا كان عاملاً مساهماً في صعوبة التجاوز وتباعد السيارات بسرعة عن بعضها في السباقات الآن، حيث بات يتوجب على السائقين الخروج من الهواء المتسخ للسيارات أمامهم حتى يتمكنوا من إدارة حرارة إطاراتهم بشكل أفضل.
وكانت بيريللي على دراية بهذه المشكلة لفترة وقامت بالكثير من التحليلات الشتاء الماضي لمحاولة الوصول إلى جذر وسبب المشكلة - وكيفية معالجتها.
وقد أُجريت اختبارات لتصاميم إطارات جديدة في برشلونة وخيريز، وسيكون الاختبار التالي في سوزوكا بعد جائزة اليابان الكبرى الشهر المقبل.
وضمن حديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول التحسينات المرتقبة، أوضح ماريو إيزولا، مدير قسم السباقات لدى بيريللي، أن التركيز الحالي كان بناء على معالجة جديدة لمشكلة ارتفاع الحرارة المفرط.
فقال: "في الوقت الحالي، نحن نركز على عملية البناء بمستوى أفضل، أكثر متانة، مع مواد جديدة. نحن نختبر المواد الجديدة أيضاً لتجنب زيادة الوزن، لأن الهدف هو بقاء الوزن نفسه دون تغيير".
وأكمل: "الاختبار التالي سيكون في سوزوكا، حيث سنجرب بعض هذه النوعيات الجديدة".
وأضاف: "يمكن للبنية الجديدة أن تساعد في تقليل مشاكل ارتفاع الحرارة المفرط عبر توزيع الضغط ودرجة الحرارة بشكل أفضل".
وأكد إيزولا أن التحليلات مستمرة في محاولة للوصول إلى أسباب مشاكل ارتفاع الحرارة المفرط للإطارات مع السيارات الحالية ضمن حقبة المؤثرات الأرضية.
فقال: "ما قلته للفرق هو أن عليكم مساعدتنا لفهم ما يحدث بالضبط، ومن ثم تتمحور مهمتنا حول تطوير نوعيات أقل حساسية لارتفاع الحرارة".
واختتم: "نحتاج إلى فهم ما إذا كانت المشكلة تأتي الأداء الإضافي، فتضغط على الإطار أكثر، أو لأن الحزمة الانسيابية الجديدة تسبب خسارة الارتكازية ضمن الهواء المتسخ خلف السيارات الأخرى".
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