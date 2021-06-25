بيريللي تخطّط لاختبار بنية إطارات جديدة في جائزة بريطانيا الكبرى

سيُطلب من الفرق اختبار بنية إطارات جديدة يوم الجمعة نهاية الأسبوع المقبل ضمن جائزة النمسا الكبرى قبل منح الموافقة النهائيّة عليها.

وكانت إطارات بيريللي قد شهدت انفجارَين بارزين خلال سباق جائزة أذربيجان الكبرى ما تسبّب في انسحاب لانس سترول وماكس فيرشتابن من السباق.

وقامت بيريللي على خلفيّة ذلك بزيادة مراقبتها لضغط الإطارات المبدئيّ قبل انطلاق السباق وذلك على إثر اتّهامات بأنّ بعض الفرق تعتمد بعض الألاعيب التي تسمح لها بخفض الضغط خلال السباق.

وتمّ التباحث حيال تغيير البنية خلال اجتماع مدراء الفرق وروس برون وماريو إيزولا مساء الجمعة ضمن جائزة ستيريا الكبرى.

ويُتفهّم بأنّ تركيبة "سي4" التي ستُستخدم على حلبة ريد بُل رينغ، بينما ستتمّ الاستعانة بتركيبات "سي1"، و"سي2"، و"سي3" في سيلفرستون.

وطلبت الشركة الإيطاليّة من "فيا" والفورمولا واحد إن كان بوسعها استخدام بنية أكثر متانة وتتشابه مع الحاليّة لكن مع جدارٍ جانبي أكثر متانة. ويُمكن فرض التغيير بناءً على أسس السلامة.

وتُعدّ حلبة سيلفرستون قاسية على الإطارات بسبب منعطفاتها عالية السرعة التي تنتج أحمالًا عالية على الإطارات، وشهدت في السابق عدّة انفجارات كذلك.