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بيريللي تخطط لإلغاء خيارات الإطارات للفرق مع إطلاق موسم 2020

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بيريللي تخطط لإلغاء خيارات الإطارات للفرق مع إطلاق موسم 2020
17-05-2020

تخطط بيريللي للتوقف عن تقديم خيارات الإطارات لفرق الفورمولا واحد قبل كل جولة، وتقديم مجموعة موحّدة من الإطارات حالما تتم إعادة إطلاق موسم 2020 المعلق حتى الآن.

تم إلغاء وتأجيل السباقات العشرة الأولى من موسم 2020 بسبب تفشي فيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم، لكن الخطط تتجه نحو إعادة إطلاق السباقات من جديد أوائل شهر يوليو/تموز المقبل.

ومن المتوقع إقامة سباقين في النمسا، واثنين آخرين في بريطانيا، بينما برزت مؤخراً مواعيد الجولات اللاحقة خلال الأيام السابقة.

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وكانت بيريللي قد عانت من تراكم مجموعة هائلة للإطارات بعد إلغاء جولة أستراليا الافتتاحية بشكل مفاجئ، وستضطر للعودة إلى الإنتاج الكامل حالما ينطلق الموسم.

وضمن مقابلة حصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم" ضمن سلسلة #thinkingforward التي تضم مقابلات مع أهم الشخصيات في عالم سباقات السيارات، شرح ماريو إيزولا مدير قسم الفورمولا واحد لدى بيريللي، التغييرات الممكنة المتوقعة.

حيث قال: "لو حظينا بالنصف الأول من الموسم في أوروبا، ومن ثم انتقلنا إلى آسيا، وأمريكا، ضمن فترة زمنية قصيرة، فستكون تلك مرحلة مزدحمة جداً من ناحية الإنتاج والتصنيع".

وأكمل: "سيكون علينا حينها إنتاج ما يقارب 35.000 إطاراً خلال بضعة أشهر، وليس عام واحد. يمكنكم تخيل تأثير ذلك على عملية الإنتاج. إنه تأثير كبير للغاية".

وأردف: "نحن نخوض محادثات مع الفرق حالياً".

وتابع: "لا بد من القول أنهم كانوا مرنين للغاية فيما يتعلق بإيجاد الحلول الملائمة، على سبيل المثال، مجموعة موحدة من الإطارات أو بعض المرونة فيما يتعلق بجهوزية الإطارات خلال فترة زمنية قصيرة جداً".

بالمقابل، لا يرى إيزولا أن الفرق ستكون قلقة بشكل كبير حيال خسارة المرونة في الاستراتيجيات.

حيث قال: "أعتقد أن ذلك ممكن، نظراً لأن الجميع يود إعادة إطلاق الموسم والعمل على حل جميع المعوقات بأفضل الطرق الممكنة".

وتابع: "لا أرى مشكلة في ذلك. يسرنا ترك الخيار للفرق، إن كان ذلك ممكناً. لكن المسألة تعتمد على كمية المعلومات التي نمتلكها مسبقاً حول الجولات التي ستقام".

وأردف: "لا أعتقد أن اعتماد حلّ يتمحور حول تخصيص مجموعة موحدة من الإطارات لكامل الموسم سيؤثر على الاستراتيجيات".

وتابع: "ستكون هناك مخصصات موحدة في بداية الجولة، لكن بوسع الفرق استعمال إطارات مختلفة للتصفيات والسباق. وذلك ما يحصل عادة". 

واسترسل: "لو نظرنا للموسم الماضي، لوجدنا أن هناك فرقاً اختارت مجموعات مختلفة من الإطارات بمواصفات مختلفة، لكن في نهاية المطاف تستعمل أغلب الفرق اختيارات متشابهة".

واستطرد: "لا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة حقيقية".

من جهة أخرى، أشار إيزولا إلى أن تغييرات كهذه ضمن القوانين الرياضية سيتطلب موافقة أغلب الفرق.

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فقال: "بالنسبة لهذا الموسم، ستكون هناك مرونة لتعديل القوانين. إذ لن يتطلب الأمر إجماع كامل الفرق".

وتابع: "من الواضح أن هناك نظام قيد التطبيق ولا بد من احترامه".

واختتم: "أعتقد أنه ومن أجل مسألة عاجلة كهذه، يمكن للمجلس العالمي لرياضة السيارات اعتماد تقنية التصويت عن بعد، كما كان يحصل خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل القرارات الأخرى".

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