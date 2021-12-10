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فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى أخبار

بيريللي تخشى تكرار ما حدث في قطر مع الحفف الجانبية الجديدة "العدائية" في أبوظبي

اعترف ماريو إيزولا مدير مشروع الفورمولا واحد لدى بيريللي بأن لديه مخاوف حيال الحفف الجانبية العدائية الجديدة على حلبة أبوظبي المعدّلة.

بيريللي تخشى تكرار ما حدث في قطر مع الحفف الجانبية الجديدة "العدائية" في أبوظبي

وجّهت الشركة الإيطالية تركيزًا أكبر على الحفف الجانبية منذ جائزة قطر الكبرى، عندما عانى 4 سائقين من ثقوب مشابهة على الإطارات خلال السباق.

وقد حددت بيريللي لاحقًا أن سبب تلك المشاكل على الإطارات يعود إلى صعود السائقين بانتظام على الحفف الجانبية خلال الطلعات الطويلة للسباق، وهو كذلك سبب عدم ظهور تلك المشكلة خلال التجارب الحرة.

وبينما اعترف بأنّ الوضع نفسه مختلف في أبوظبي، لكن إيزولا أشار إلى أن الحفف الجانبية على مخرج المنعطفين المعاد تصميمهما تحديدًا تثير المخاوف.

حيث ينوي مناقشة المسألة مع مايكل ماسي مدير السباقات مساء اليوم الجمعة.

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"إنها مشابهة جدًا لتلك المتواجدة في قطر، ليست مثلها تمامًا. ولا سيّما وأنها عدائية جدًا عند مخرج المنعطفين الخامس والتاسع" قال إيزولا.

وأضاف: "إنها الأكثر عدائية. من المنعطف الأول إلى الرابع، هي ذاتها مثل العام الماضي، ومن ثم نجد حففًا مختلفًا عند المنعطفات من الـ 12 إلى الـ 15. هي ذاتها مثل العام الماضي عند مخرج المنعطف الـ 16. لذلك فإنّ لدينا مجموعة مختلفة بالمقارنة مع العام الماضي، كما أنها أكثر عدائية".

وتابع: "الحفف مختلفة كذلك عند رأس المنعطفات، لكن الوضع مختلف عن رأس المنعطف أيضاً. في البداية هنالك الإطارات غير المحمّلة على السيارة التي على رأس المنعطف، كما أن بمقدور السائقين عدم العبور بقوة على رأس المنعطف".

وأكمل: "أنا قلق أكثر من الحفف الجانبية عند المخرج، ولا سيّما للمنعطفين الخامس والتاسع، حيث الحفف هناك هي الأكثر عدائية. وقد رأينا في الفورمولا 2 والفورمولا واحد أن السائقين يصعدون على تلك الحفف تحديدًا وعند مخرج المنعطف التاسع وهو الأسرع على الحلبة كذلك".

وأردف: "بالطبّع لدينا وضع مختلف بالمقارنة مع قطر، فالسرعة مختلفة، وتوقيت البقاء على الحفف مختلف، ولكن على أيّة حال، إنه أمر علينا وضعه في الاعتبار والانتباه له".

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