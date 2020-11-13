بيريللي تحقق في مشكلة اهتزازات إطار هاميلتون الخلفيّ

عانى فيرشتابن من انفجار إطاره الخلفي الأيمن مع بقاء 12 لفة فقط على نهاية سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، ما أدى إلى انسحابه الفوري.

ولم يكن السائق الوحيد الذي عانى مع إطاراته، حيث اضطرت مرسيدس إلى التعامل مع الاهتزازات في إطار هاميلتون الخلفي، ما أثار مخاوف حيال إمكانية تضرره.

ودخل هاميلتون في نهاية المطاف ليضع إطارات "سوفت" خلف سيارة الأمان، ما سمح له بالاستفادة منها كونها جديدة.

وحللت بيريللي بيانات سيارة فيرشتابن، وبالرغم من أن مرسيدس لم تعانِ مثل سائق فيرشتابن، لكن الشركة الإيطالية واصلت التحليل.

حيث قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس: "بدأ الأمر باهتزازات خفيفة، ومن ثم قررنا إدخال السيارة وعدم المخاطرة".

وأكمل: "هناك أمر لم نفهمه بعد حيال الإطار. بقي الإطار متماسكاً وتم إرساله إلى ميلان للتحليل، ونحن ننتظر النتائج".

من جهته، قال ماريو إيزولا مدير قسم الفورمولا واحد لدى بيريللي: "يمكنني التأكيد أننا نعمل على تحليل بيانات الإطار بالتعاون مع الفريق".

وأردف: "سنشارك النتائج مع الفريق. وكما قال توتو، لم تكن هناك خسارة في الضغط، فقط اهتزازات متزايدة. نحن نحقق في المسألة".

وأظهرت التحليلات الأولية لمشكلة فيرشتابن في إيمولا وجود سلسلة من التقطعات التي أدت في نهاية المطاف إلى تمزق الإطار وعدم قدرته على تحمل الضغط، ما تسبب بانفجارٍ لحظي.

"لقد وجدنا بعض التقطعات على الجهة الجانبية، من الداخل والخارج" قال إيزولا.

وتابع: "نعتقد أن سبب المشكلة هو تضرر القسم المركزي ما أدى إلى انتشار تلك التقطعات على الجانبين".

وأردف: "في مرحلة ما، لم يعد الإطار قادراً على احتواء الضغط، وشاهدنا التمزق اللحظي ذاك".

واختتم: "قمنا بتشارك نتيجة التحليل مع ’فيا’ والفريق، وهذه هي الدلائل التي لدينا. من الواضح أن إجراء التحليل صعب نظراً لحالة الإطار المنفجر، لكننا أرسلناه مباشرة من إيمولا إلى ميلان وقمنا بالتحليلات عليه".