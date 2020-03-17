بيريللي تتخلّص من 1800 إطار بعد إلغاء جائزة أستراليا الكبرى

يفرض الجيل الحاليّ من الإطارات وهياكلها المعدنيّة على بيريللي التخلّص من الإطارات التي تمّ تركيبها لكن لم يتمّ استخدامها وذلك بسبب الضرر المحتمل عند نزعها من الهياكل المعدنيّة.

ولا يُوجد أيّ خيار أمام بيريللي في السباقات المقامة خارج القارة الأوروبيّة سوى التخلّص من تلك الإطارات غير المستخدمة، حيث عادة ما تتخلّص من 560 إطار أمطار عندما لا تتهاطل الأمطار في عطلة نهاية الأسبوع، لكنّ الوضع الذي حدث في جائزة أستراليا الكبرى غير مسبوق على صعيد الخسائر.

ووصلت 1800 مجموعة إطارات غير مركّبة عبر البحر إلى كلٍ من البحرين وفيتنام. وبعد تأجيل السباقين فسيتمّ الإبقاء على الإطارات في مكانها تحسّبًا لإعادة جدولة السباقَين في مراحل لاحقة، وإن لم يُقم السباقان فسيكون من الممكن شحن الإطارات إلى أحداث أخرى في القسم الأخير من الموسم تُستخدم فيها ذات التركيبات.

وقال ماريو إيزولا مدير برنامج الفورمولا واحد في بيريللي لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في ملبورن: "أكملنا تركيب الإطارات بعد ظهر الخميس، وتعيّن علينا نزع كلّ شيء".

وأضاف: "وصلت إطارات البحرين وفيتنام لى هناك بالفعل، لكنّ تلك ليست مشكلة. نستخدم النقل البحريّ لأغلب الإطارات، وهي في حاويات يُمكن التحكّم في حرارتها. الأمر أشبه بتواجدها في مستودع، لا يُحدث ذلك أيّ فرق. إن كان هناك أيّ تغيير في الروزنامة فسيكون بوسعنا استخدامها".

وأردف: "المشكلة الوحيدة تكمن في الإطارات التي تمّ تركيبها بالفعل، كونه يجب نزعها في تلك الحالة".

وأكمل: "المشكلة في الوقت الحاضر أنّه عند نزع الإطار من الهيكل المعدنيّ فإنّنا نُجهده، ومن الواضح حينها أنّنا ل نكون واثقين للغاية لإعادة تركيبه مجدّدًا، كون مستوى القوى المفروضة على الإطار ضخمٌ. لا لا نريد الإقدام على تلك المجازفة".

وواصل شرحه بالقول: "بالنسبة للأحداث الأوروبيّة فيُمكننا نقلها، كوننا إن لم نستخدمها فيُمكننا الإبقاء عليها مركّبة، ونشحنها في شاحناتنا (الإطارات كاملة)".

ثمّ تابع: "بالنسبة للمستقبل وبالنظر إلى أنّه سيكون لدينا مزوّدٌ واحدٌ وتصميم موحّدٌ للهياكل المعدنيّة، فسنُحاول العمل معًا لإيجاد طريقة لتركيب ونزع الإطارات وإعادة استخدامها، لكنّنا نحتاج للتأكّد من أنّنا لا نُجازف بأيّ شيء".

وتُعاد الإطارات المستخدمة وغير المستخدمة عبر النقل البحري إلى المملكة المتّحدة أين يتمّ استخدامها كوقود.

وقال إيزولا بخصوص ذلك: "نسحق الإطارات من أجل وضعها في عدد حاويات أقلّ، ونرسلها إلى المملكة المتّحدة لنقوم بإعادة تدويرها في مصنع الأسمنت قرب ديدكوت. نحرقها عند درجة حرارة عالية ونولّد منها الطاقة، لكن دون تلويث".

وأكمل: "نحن ندرس عدّة طرق ممكنة لإعادة تدوير إطارات الفورمولا واحد، لكن هذه هي طريقة إعادة التدوير التي لدينا في الوقت الحاضر بعد التحليلات التي أجريناها".

وكانت بيريللي قد اتّخذت احتياطات لتفادي انتشار فيروس كورونا في أستراليا نهاية الأسبوع الماضي.

وقال إيزولا: "نظّمنا منطقة تركيب الإطارات من أجل التقليل من الاحتكاكات بين الأفراد، كون بيريللي على تواصل مع جميع الفرق، لذا احتجنا لمنع انتشار الفيروس في كلّ مكان إن كان هناك أيّ احتكاك. لذا حاولنا إدارة الوضع بطريقة ذكيّة في منطقة التركيب".