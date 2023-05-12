بيريللي تتجه لتقديم إطارات أكثر قساوة بدءاً من جائزة بريطانيا الكبرى
ستعمل بيريللي مزوّد الإطارات في الفورمولا واحد على تقديم تركيبة أكثر قساوة من الإطارات بدءاً من جائزة بريطانيا الكبرى وذلك بهدف التأقلم مع ازدياد أداء السيارات.
وسط تحسين الفرق لأداء سياراتها عبر زيادة مستويات الارتكازية في 2023، تشعر بيريللي أنه من المنطقي التدخل لتقديم إطارات أكثر قوة بحلول سباق سيلفرستون شهر يوليو/تموز المقبل.
ولم تكن السلامة السبب وراء هذه الخطوة بل السعي لضمان عدم حصول أية مشاكل في المستقبل. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن بيريللي على دراية بالتحسن الذي تقوم به الفرق مع سياراتها التي باتت تقدم مستويات ارتكازية الآن تتوافق مع ما كان مزوّد الإطارات يتوقعه لنهاية الموسم الحالي.
كما أن التحسن الكبير في أزمنة اللفات خلال جائزة ميامي الكبرى ألقى الضوء على فكرة أن هذه الوتيرة لن تتوقف بل ستتزايد تزامناً مع جلب الفرق لمزيد من التحديثات.
وبعد نقاشات مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، قبيل الوصول لحلبات أكثر تطلباً مثل سيلفرستون، سبا وزاندفورت، كان من المنطقي اتخاذ قرار مبكر لتفادي حصول مشاكل لاحقاً.
وتنص القوانين على ضرورة موافقة الفرق إزاء تعديل كهذا في خضمّ الموسم. حيث كشفت بيريللي أنها حصلت على هذه الموافقة بالفعل، مع خطط لإجراء تجارب على التركيبات الجديدة في جائزة إسبانيا الكبرى المقبلة.
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