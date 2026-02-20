بيريللي تؤكد تراجع مشكلة ارتفاع حرارة الإطارات لموسم 2026
بينما يتركز الاهتمام على المحركات وتصاميم السيارات الجديدة وسط الثورة التقنية الكبرى للفورمولا 1 عام 2026، جاءت أولى الأخبار المشجعة من بيريللي، التي تقوم بإحدى أكثر المهام حساسية خلف الكواليس.
إطارات بيريللي لموسم 2026 في الفورمولا 1
الصورة من قبل: بيريللي بيريللي
أظهرت أولى اختبارات ما قبل الموسم التي أقيمت على حلبة الصخير في البحرين أن الجيل الجديد من الإطارات قد لبّى التوقعات بالفعل.
وحافظت بيريللي على مقاس العجلة عند 18 إنش هذا العام، لكنها صممت إطارات أصغر وأضيق مقارنة بالعام الماضي.
وبينما كانت الفرق غارقة في عوالم بياناتها الخاصة، قام مدير رياضة السيارات في بيريللي، ماريو إيزولا، أيضًا بتحليل بيانات البحرين بعد التجارب التي جرت في برشلونة نهاية شهر يناير.
وبحسب إيزولا، فإن نوعيات C1 وC2 وC3 التي استُخدمت في البحرين تتطابق تمامًا مع البيانات المستخلصة من الاختبارات التي أُجريت العام الماضي.
وأعرب إيزولا عن سعادته بمتانة النوعيات الجديدة، قائلاً: "كانت الأيام الثلاثة الأولى من التجارب في البحرين مفيدة جدًا في تأكيد أن النتائج التي حصلنا عليها خلال اختبارات التطوير التي أجريناها العام الماضي باستخدام السيارات الاختبارية كانت ممثلة بشكل كافٍ".
وأضاف: "تبدو خصائص نوعيات الإطارات متوافقة مع توقعاتنا، وردود الفعل التي تلقيناها من السائقين كانت إيجابية. ويبدو أن النوعيات الجديدة، كما تأكد خلال هذه الأيام، قد قللت من ظاهرة التآكل، مع الحفاظ على مقاومتها الميكانيكية والسيطرة على مشكلة ارتفاع الحرارة".
لكن ليس كل شيء مثالياً. فطريقة عمل المحركات الجديدة مع المكون الهجين، تؤثر أيضًا على خصائص الإطارات.
ويصف إيزولا آثار التغييرات في أسلوب قيادة السائقين على الإطارات مشيرًا إلى أنه من الممكن النظر إلى طرق القيادة الجديدة.
فقال: "لا شك أن السائقين يحاولون التكيف مع نظام توزيع الطاقة. الآثار التي نراها على الإطارات تشير إلى أن السائقين ربما غيّروا نهجهم في المنعطفات".
وأضاف: "عند الخروج من المنعطفات، فإن الطريقة التي يتم بها تطبيق الطاقة الكهربائية تتسبب في انزلاق المحور الخلفي؛ ما يزيد من درجة حرارة سطح الإطار، ويؤدي إلى فقدان طفيف في التماسك".
لكن الاختبار الحقيقي لبيريللي سيبدأ حيث تتوقف الفرق عن إخفاء أدائها، وتطلق قوة محركاتها بالكامل.
وشدد إيزولا أيضًا على أن هذه البيانات حاسمة لتخطيط روزنامة الموسم:
"نعتقد أن الفرق ستركز الأسبوع المقبل بشكل أكبر على اختبارات الأداء، حتى وإن لم تكشف بعد عن كامل إمكانياتها".
وأضاف: "من خلال محاكاة السباقات التي نجريها هذه الأيام، سنحصل على صورة أكثر اكتمالًا لما يمكن توقعه في بداية الموسم".
