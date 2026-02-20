تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

بياستري ينفي الادعاءات أن مكلارين خرّبت موسمه في 2025

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بياستري ينفي الادعاءات أن مكلارين خرّبت موسمه في 2025

بيريللي تؤكد تراجع مشكلة ارتفاع حرارة الإطارات لموسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بيريللي تؤكد تراجع مشكلة ارتفاع حرارة الإطارات لموسم 2026

تقني: مكلارين تمنح سائقيها فهمًا أفضل لحالة الأنظمة الهجينة في السيارة

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تقني: مكلارين تمنح سائقيها فهمًا أفضل لحالة الأنظمة الهجينة في السيارة

نوريس: نحن متأخرون قليلاً

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
نوريس: نحن متأخرون قليلاً

ألونسو واثق من فريقه: متأكد أن كل شيء سيتحسّن

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ألونسو واثق من فريقه: متأكد أن كل شيء سيتحسّن

لاوسون حذف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: مكان سامّ للغاية

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
لاوسون حذف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: مكان سامّ للغاية

أعرف ماكس، إنه يعشق الفورمولا 1 ولن يعتزل: دومينيكالي يردّ على الانتقادات

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
أعرف ماكس، إنه يعشق الفورمولا 1 ولن يعتزل: دومينيكالي يردّ على الانتقادات

تجارب البحرين 2: مرسيدس تتفوق بصعوبة على مكلارين وأستون مارتن تعاني مجددًا في اليوم الثاني

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تجارب البحرين 2: مرسيدس تتفوق بصعوبة على مكلارين وأستون مارتن تعاني مجددًا في اليوم الثاني
فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

بيريللي تؤكد تراجع مشكلة ارتفاع حرارة الإطارات لموسم 2026

بينما يتركز الاهتمام على المحركات وتصاميم السيارات الجديدة وسط الثورة التقنية الكبرى للفورمولا 1 عام 2026، جاءت أولى الأخبار المشجعة من بيريللي، التي تقوم بإحدى أكثر المهام حساسية خلف الكواليس. 

منشور:
إطارات بيريللي لموسم 2026 في الفورمولا 1

إطارات بيريللي لموسم 2026 في الفورمولا 1

الصورة من قبل: بيريللي بيريللي

أظهرت أولى اختبارات ما قبل الموسم التي أقيمت على حلبة الصخير في البحرين أن الجيل الجديد من الإطارات قد لبّى التوقعات بالفعل.

وحافظت بيريللي على مقاس العجلة عند 18 إنش هذا العام، لكنها صممت إطارات أصغر وأضيق مقارنة بالعام الماضي.

وبينما كانت الفرق غارقة في عوالم بياناتها الخاصة، قام مدير رياضة السيارات في بيريللي، ماريو إيزولا، أيضًا بتحليل بيانات البحرين بعد التجارب التي جرت في برشلونة نهاية شهر يناير.

وبحسب إيزولا، فإن نوعيات C1 وC2 وC3 التي استُخدمت في البحرين تتطابق تمامًا مع البيانات المستخلصة من الاختبارات التي أُجريت العام الماضي.

وأعرب إيزولا عن سعادته بمتانة النوعيات الجديدة، قائلاً: "كانت الأيام الثلاثة الأولى من التجارب في البحرين مفيدة جدًا في تأكيد أن النتائج التي حصلنا عليها خلال اختبارات التطوير التي أجريناها العام الماضي باستخدام السيارات الاختبارية كانت ممثلة بشكل كافٍ".

وأضاف: "تبدو خصائص نوعيات الإطارات متوافقة مع توقعاتنا، وردود الفعل التي تلقيناها من السائقين كانت إيجابية. ويبدو أن النوعيات الجديدة، كما تأكد خلال هذه الأيام، قد قللت من ظاهرة التآكل، مع الحفاظ على مقاومتها الميكانيكية والسيطرة على مشكلة ارتفاع الحرارة".

لكن ليس كل شيء مثالياً. فطريقة عمل المحركات الجديدة مع المكون الهجين، تؤثر أيضًا على خصائص الإطارات.

ويصف إيزولا آثار التغييرات في أسلوب قيادة السائقين على الإطارات مشيرًا إلى أنه من الممكن النظر إلى طرق القيادة الجديدة.

فقال: "لا شك أن السائقين يحاولون التكيف مع نظام توزيع الطاقة. الآثار التي نراها على الإطارات تشير إلى أن السائقين ربما غيّروا نهجهم في المنعطفات".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "عند الخروج من المنعطفات، فإن الطريقة التي يتم بها تطبيق الطاقة الكهربائية تتسبب في انزلاق المحور الخلفي؛ ما يزيد من درجة حرارة سطح الإطار، ويؤدي إلى فقدان طفيف في التماسك".

لكن الاختبار الحقيقي لبيريللي سيبدأ حيث تتوقف الفرق عن إخفاء أدائها، وتطلق قوة محركاتها بالكامل.

وشدد إيزولا أيضًا على أن هذه البيانات حاسمة لتخطيط روزنامة الموسم:

"نعتقد أن الفرق ستركز الأسبوع المقبل بشكل أكبر على اختبارات الأداء، حتى وإن لم تكشف بعد عن كامل إمكانياتها".

وأضاف: "من خلال محاكاة السباقات التي نجريها هذه الأيام، سنحصل على صورة أكثر اكتمالًا لما يمكن توقعه في بداية الموسم".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق تقني: مكلارين تمنح سائقيها فهمًا أفضل لحالة الأنظمة الهجينة في السيارة

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

بياستري ينفي الادعاءات أن مكلارين خرّبت موسمه في 2025

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بياستري ينفي الادعاءات أن مكلارين خرّبت موسمه في 2025

بيريللي تؤكد تراجع مشكلة ارتفاع حرارة الإطارات لموسم 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بيريللي تؤكد تراجع مشكلة ارتفاع حرارة الإطارات لموسم 2026

تقني: مكلارين تمنح سائقيها فهمًا أفضل لحالة الأنظمة الهجينة في السيارة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تقني: مكلارين تمنح سائقيها فهمًا أفضل لحالة الأنظمة الهجينة في السيارة

نوريس: نحن متأخرون قليلاً

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
نوريس: نحن متأخرون قليلاً

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد