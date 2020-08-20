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بيريللي تؤجل اختبار نماذج إطارات 2021 للفورمولا واحد

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بيريللي تؤجل اختبار نماذج إطارات 2021 للفورمولا واحد

أجلت بيريللي الاختبارات المزمعة على نماذج إطارات 20201 للفورمولا واحد خلال حصص التجارب الحرة الثانية، كي تأخذ المزيد من الوقت في العمل على تحسينها.

في الوقت الراهن، من المتوقع الإبقاء على إطارات بيريللي الحالية لموسمٍ ثالث، لكن الشركة الإيطالية تودّ تحسينها وذلك بهدف الإيفاء بمتطلبات مستويات الارتكازية المرتفعة للسيارات.

ومع غياب أية فرصة لتجربة الإطارات خارج السباقات في 2020، تمّ تعديل القوانين الرياضية للسماح بإجراء اختبارات لنماذج من تلك الإطارات خلال الـ 30 دقيقة من حصص التجارب الحرة الثانية أيام الجمعة، مع إلزام جميع السائقين بالمشاركة.

وكانت أولى تلك الحصص مقررة خلال جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد ومن ثم جائزة إسبانيا الكبرى.

لكن، تمّ إلغاء الاختبار في سيلفرستون بعد عدم تمكن الجائزة من منح الفرق المزيد من الوقت على المسار مع إطارات السباق، والتي تم رفع الحد الأدنى للضغط ضمنها.

وكان من المزمع أن تُقام الاختبارات في برشلونة، قبل أن يتم التخلي عنها كذلك.

وأوضح ماريو إيزولا مدير قسم الفورمولا واحد لدى بيريللي أن السباقات الأوروبية الإضافية ضمن الروزنامة في شهر أكتوبر/تشرين الأول سهّلت من التحديات اللوجستية، ما يمنح الشركة الوقت الكافي لتحسين نوعية الإطارات التي سيتم اختبارها.

حيث قال: "الخطة في البداية كانت بإجراء بعض الاختبارات على النماذج الأولية خلال جولة سيلفرستون الثانية وفي برشلونة، لكننا قررنا تأجيل ذلك لسببَين اثنين".

وأكمل: "بداية، كي نحظى بالوقت اللازم لتقييم الخطوة التالية مع النماذج الجديدة. والسبب الثاني، أن ذلك بات ممكناً بسبب السباقات الأوروبية الإضافية".

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لكن الجانب السلبي جراء ذلك يتمحور حول أن الاختبارات ستقام على حلبات غير مألوفة كثيراً بالنسبة إلى بيريللي مثل نوربورغرينغ، بورتيماو وإيمولا.

"لم نناقش الأمر بعد مع قسم البحث والتطوير فيما يتعلق بالحلبات الأكثر ملاءمة" قال إيمولا لموقعنا "موتوسبورت.كوم".

وأكمل: "لست قلقاً حيال توجهنا لحلبات جديدة، لأنه هناك أساسٌ للمقارنة: الإطارات الاعتيادية المستعملة خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وتابع: "لذا حتى لو لم تتوافر لدينا البيانات قبل التوجه إلى تلك الحلبات، فإننا سنجمعها وبكل تأكيد خلال مجريات الجائزة".

واختتم: "لكن من وجهة نظري، من الأفضل أخذ المزيد من الوقت لصقل تلك النماذج وتحقيق تقدم أكبر في الاتجاه الصحيح".

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