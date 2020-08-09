بيريللي تأمُل ألا تخاطر الفرق "المسؤولة" باعتماد لفات طويلة في سيلفرستون

تعرض لويس هاميلتون، فالتيري بوتاس وكارلوس ساينز لثقوب في إطاراتهم الأمامية اليسرى خلال اللفات الأخيرة من سباق جائزة بريطانيا الكبرى، وذلك بعد ضغطهم بشكل كبير على تركيبة "سي1" لفترة طويلة على نحوٍ غير اعتيادي، وذلك إثر دخول سيارة الأمان في وقت مبكّر ما دفعهم إلى إجراء وقفات صيانة مبكرة.

وكإجراء احترازي لنهاية هذا الأسبوع، رفعت بيريللي من الحد الأدنى لضغط الهواء على الإطارات الأمامية والخلفية.

علاوة على ذلك، تعتقد بيريللي بأنّ الانتقال إلى تركيبة ألين بخطوة - مع اعتماد تركيبات سي2، سي3 وسي4 خلال جولة نهاية هذا الأسبوع - سيدفع الفرق نحو استراتيجيات تعتمد التوقّفين، ما يضمن تلقائيًا طلعات أقصر.

مع ذلك، لم تُلزم بيريللي الفرق باعتماد عدد أقصى للفات في الطلعة الواحدة، وهنا تبقى إمكانية محاولة الفرق اعتماد استراتيجية التوقف الواحد مع طلعة طويلة للغاية على إحدى التركيبات المتاحة.

حيث اعترف إيزولا بأنّ بيريللي تعتمد على الفرق كي لا تضغط للحدود القُصوى لعُمر الإطار.

فقال: "نعم، أنا قلق كوني لا أريد رؤية أية مشكلة على الإطارات على الحلبة. تلك أولويتنا، لذلك علينا جميعًا أن ننتبه".

وأضاف: "ما يُمكن فعله من جانبنا هو تقديم أكبر قد ممكن من المعلومات إلى الفرق من أجل أن يستخدموا منتجنا بطريقة آمنة. لكن وإذا ما خاطروا، لن يُمكننا إيقافهم، فلن نقفز إلى الحلبة ونوقف السيارة بالتأكيد".

وتابع: "لذلك آمُل أن تتحلّى الفرق بالمسؤولية، بالنظر إلى ما حدث الأحد الماضي، وألا تتخطى الحدود. ولهذا قررنا تفادي وضع أي حدود لعدد اللفات. أنا أثق بالفرق، وبقدرتها واحترافيتها، إذ يعلمون جيّدًا ما عليهم فعله".

وأكمل: "أثق في أنّهم لن يخاطروا. لكن في الفورمولا واحد، ومثل أي بطولة أخرى في رياضة السيارات، إذا ما تخطيت الحدود، فإنّ تخاطر بالتعرض للإخفاقات. والأمر ذاته مع السيارة".

واختتم: "لذا فإنّها مسألة كيفية الاستفادة من الحزمة بأفضل طريقة ممكنة، من دون تخطي الحدود القُصوى. وكيف يُمكننا فعل ذلك؟ من خلال منحهم أي تحديث يساعد في فهم الإطارات. وأنا واثق بأنهم لن يخاطروا".