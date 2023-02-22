بيريللي بصدد تقديم إطارات أمطار في الفورمولا واحد لا تحتاج إلى أغطية
سيتم تقديم إطارات أمطار جديدة من بيريللي لا تحتاج إلى تسخين تحت الأغطية بدءًا من السباق السادس في هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد في إيمولا في أبريل/نيسان المُقبل.
تمت الموافقة رسميًا على تغييرات في تركيبة الإطار خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد بالأمس في لندن.
وجاء في بيان من الفورمولا واحد وفيا أنه و"وبعد التجارب الناجحة من بيريللي، وبدعم من الفرق، فإن الشركة الإيطالية وصلت إلى إطارات أمطار بأداء أكبر من النسخ السابقة وبتركيبة لا تتطلب استخدام أغطية التسخين".
وتم تقديم الخصائص الجديدة بعد حصص اختبار مخصصة لها ضمن أجواء ماطرة خاضتها عدة فرق على مدار العطلة الشتوية، وكان الهدف هو تقديم هذه التركيبة في 2024 عندما سيتم حظر الأغطية على كل من الإطارات الجافة والخاصة بالأمطار.
هذا وأكدت لجنة الفورمولا واحد كذلك أن حزمة إطارات الأمطار الجديدة - والتي ستكون على سيارة تحمل أقواسًا على العجلات لتقليل الرزاز - سيتم اختبارها على المسار في منتصف الموسم.
وقد أجرت "فيا" بالفعل اختباراتها لديناميكا الموائع الحسابية، والآن تم منح الفرق الضوء الأخضر للقيام باختبارات نفق الهواء والموائع الحسابية حول تأثير تلك الأقواس خارج قيود الاختبارات الانسيابية وسقف النفقات.
وكان نيكولاس تومبازيس مسؤول سباقات المقعد الأحادي لدى "فيا" قد تحدث عن ذلك المشروع في نهاية العام الماضي.
حيث قال: "نرى بأنه سيتم استخدام تلك الإطارات في بضع مناسبات في الموسم، ربما 3، أو شيء من هذا القبيل".
وأضاف: "لا نريد أن يتم استخدامها في كل مرة نرى فيها قطرة أمطار، لقد قمنا بالكثير من محاكاة ديناميكا الموائع الحسابية لضمان أن يكون تأثير تلك الإطارات صغير نسبيًا على إجمالي الانسيابية".
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