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بيريللي: الفورمولا واحد تُجازف بالمزيد من مشاكل حرارة الإطارات في 2020

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بيريللي: الفورمولا واحد تُجازف بالمزيد من مشاكل حرارة الإطارات في 2020
10-01-2020

قال ماريو إيزولا المسؤول عن برنامج بيريللي في الفورمولا واحد أنّ فرق البطولة قد تُواجه المزيد من مشاكل ارتفاع مفرط لحرارة الإطارات من خلال استخدام تركيبات 2019 على السيارات التي تمّ تطويرها للنموذج الأسرع لإطارات 2020.

بعد تصويت الفرق بالإجماع على رفض إطارات بيريللي الجديدة التي عملت على تطويرها في مرحلة متأخّرة من العام الماضي لهذا الموسم، تمّ الاتّفاق على مواصلة استخدام إطارات 2019 هذا العام.

وبالرغم من أنّ القوانين التقنيّة للبطولة بقيت مستقرّة، فإنّ السيارات تتّجه لأن تكون أسرع كون الفرق تعمل على تطوير وتحسين تصاميمها.

وسترفع بيريللي متطلّبات ضغط الإطارات لموسم 2020 في محاولة لمعادلة الكفّة في زيادة قدر الطاقة المُوجّهة إلى إطارات 2019، حيث قال إيزولا أنّ تلك هي "الأداة الوحيدة" المتاحة أمام الصانع الإيطالي.

وقال حيال ذلك لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "في ظروف استقرار تقنيّ، كون القوانين التقنيّة لهذا العام ليست مختلفة عن العام الماضي، فإنّ نسق التطوير يكون بين ثانية وثانية ونصف في اللفّة الواحدة".

وأضاف: "ذلك معدّل التحسّن في الأزمنة في موسمٍ واحد. لذا أتوقّع أن نحظى بخطوة أخرى في 2020".

وأردف: "ذلك يعني المزيد من الارتكازيّة، والمزيد من الطاقة في الإطارات. ربّما إن كان علينا توقّع شيء ما فسيكون الارتفاع المفرط للحرارة ربّما".

وأكمل: "قد تكون تلك مشكلة بارزة نتيجة الطاقة الإضافيّة التي ستُولّد في الإطارات".

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كما قال إيزولا، الذي كان حاضرًا للحديث في معرض أوتوسبورت الدولي 2020، أنّه يتوقّع "مواجهة الفرق لمشاكل أقلّ على صعيد تحمية الإطارات" في الموسم المقبل.

وأضاف: "لو تذكرون بداية موسم 2019 فإنّ بعض الفرق كانت تتذمّر من مشاكل في تحمية الإطارات في بعض المناسبات، كان من الصعب تحميتها".

ثمّ تابع: "لن تكون تلك المشكلة حاضرة هذا العام. يعرفون الإطارات لذا لديهم أفضليّة بالمقارنة مع العام الماضي، ذلك يعني أنّ منحى تعلّم كيفيّة استخدام منتجٍ جديد بات جاهزًا. لا حاجة لذلك هذا العام".

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