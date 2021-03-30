بيريللي: الفرق استعادت نصف الارتكازية المفقودة جرّاء تغييرات القوانين

أوضح ما ريو إيزولا مدير مشروع الفورمولا واحد لدى بيريللي بأنّه كان سيكون من "الغباء" عدم تقديم التركيبات الجديدة والأكثر تماسكًا التي يتم استخدامها هذا الموسم.

إذ وبعد المشاكل التي واجهتها الفرق العام الماضي، اعتمدت "فيا" مقاربة من شقّين لمعالجة الأحمال التي تتعرض لها الإطارات في 2021، حيث عمدت أولًا إلى إلزام الفرق بتقليص مستويات الارتكازية بمقدار 10 بالمئة مع حزمة من التحديثات على القوانين الانسيابية، قبل أن تصادق على تركيبات إطارات أكثر تماسكًا اختبرتها بيريللي الموسم الماضي.

وبالرُغم من أنّ الفرق استعادت بالفعل بعضًا من تلك الارتكازية المفقودة، إلّا أنّها ما تزال تحت المستويات التي كانت عليها في 2020، حيث أنّ ذلك مجتمعًا مع التركيبات الجديدة من بيريللي قد منح الصانع الإيطالي هامشًا إضافيًا حاسمًا من أجل تقليل مستويات الضغط الأدنى على الإطارات.

حيث علّق إيزولا في هذا الصدد قائلًا: "نعلم أنّ أول يومين من التجارب الشتوية لم يكونا مُمثلين بالقدر الكافي. لكن في اليوم الثالث، حصلنا على المزيد من البيانات المهمة، إذ يُمكنني أن أؤكد من تحليلنا لها بأنّ جزءًا من الارتكازية المفقودة تم استعادته بالفعل".

وأضاف: "لم يتم استعادة الـ 10 بالمئة التي تم تقديرها مع تغييرات القوانين، على الأرجح تم استعادة ما يقارب 4 إلى 5 بالمئة، شيء من هذا القبيل. لذا فقد تمّ استعادة جزء من الأداء من قِبَل الفرق".

وتابع: "كما أنّ الإطارات تعمل مثل المتوقّع، وإذا ما نظرتم إلى توصياتنا، فإن الضغط أقل بـ 1.5 رطل لكل بوصة مربعة على الإطارات الأمامية وأقل بـ 2 على الإطارات الخلفية، ونتحدث هنا عن الضغط المبدئي".

وأكمل: "كان ذلك أحد أهداف تقديم هذه التركيبات الجديدة، كونها أكثر تماسكًا، وعليه يُمكننا استخدامها مع ضغط أقل، لهذا يُمكنني القول بأننا متماشيين مع الأهداف الموضوعة".

في المقابل، لا يعتقد إيزولا بأنّ الفرق ستستعيد كامل مستويات الارتكازية من 2020 خلال هذا الموسم، ولكن ربما تتجاوزها في نهاية الأمر.

فقال: "كانت تلك الوجهة الصائبة أن نطوّر تركيبات جديدة من أكل التأقلم مع الأحمال الإضافية للسيارة، كونه وخلال الموسم، تلك الـ 4 إلى 5 بالمئة التي ما تزال مفقودة ستكون أكثر من ذلك، ونعلم أنه في عام واحد، عادة ما تكتسب الفرق ما يقارب 10 بالمئة من الارتكازية".

واختتم: "لذلك ومع نهاية العام، سيكون لدينا على الأرجح سيارات مع 5-6-7 بالمئة ارتكازية أكبر من العام الماضي".

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