بيريللي: الفرق استعادت نصف الارتكازية المفقودة جرّاء تغييرات القوانين

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
16 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
30 أبريل
الحدث التالي خلال
30 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
50 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
64 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
71 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
85 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
92 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
106 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
120 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
148 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
155 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
162 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
176 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
183 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
190 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
204 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
211 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
219 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
235 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
247 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
256 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / تحليل السباق: القرارات التي حسمت معركة هاميلتون وفيرشتابن في البحرين التالي / مرسيدس لم تعد تمتلك أية أفضلية على ريد بُل في 2021
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريللي: الفرق استعادت نصف الارتكازية المفقودة جرّاء تغييرات القوانين

صرّحت بيريللي بأنّ فرق الفورمولا واحد قد استعادت بالفعل نصف مستويات الارتكازية المفقودة جرّاء التغييرات التي دخلت على القوانين التقنية لموسم 2021.

بيريللي: الفرق استعادت نصف الارتكازية المفقودة جرّاء تغييرات القوانين

أوضح ما ريو إيزولا مدير مشروع الفورمولا واحد لدى بيريللي بأنّه كان سيكون من "الغباء" عدم تقديم التركيبات الجديدة والأكثر تماسكًا التي يتم استخدامها هذا الموسم.

إذ وبعد المشاكل التي واجهتها الفرق العام الماضي، اعتمدت "فيا" مقاربة من شقّين لمعالجة الأحمال التي تتعرض لها الإطارات في 2021، حيث عمدت أولًا إلى إلزام الفرق بتقليص مستويات الارتكازية بمقدار 10 بالمئة مع حزمة من التحديثات على القوانين الانسيابية، قبل أن تصادق على تركيبات إطارات أكثر تماسكًا اختبرتها بيريللي الموسم الماضي.

اقرأ أيضاً:

وبالرُغم من أنّ الفرق استعادت بالفعل بعضًا من تلك الارتكازية المفقودة، إلّا أنّها ما تزال تحت المستويات التي كانت عليها في 2020، حيث أنّ ذلك مجتمعًا مع التركيبات الجديدة من بيريللي قد منح الصانع الإيطالي هامشًا إضافيًا حاسمًا من أجل تقليل مستويات الضغط الأدنى على الإطارات.

حيث علّق إيزولا في هذا الصدد قائلًا: "نعلم أنّ أول يومين من التجارب الشتوية لم يكونا مُمثلين بالقدر الكافي. لكن في اليوم الثالث، حصلنا على المزيد من البيانات المهمة، إذ يُمكنني أن أؤكد من تحليلنا لها بأنّ جزءًا من الارتكازية المفقودة تم استعادته بالفعل".

وأضاف: "لم يتم استعادة الـ 10 بالمئة التي تم تقديرها مع تغييرات القوانين، على الأرجح تم استعادة ما يقارب 4 إلى 5 بالمئة، شيء من هذا القبيل. لذا فقد تمّ استعادة جزء من الأداء من قِبَل الفرق".

وتابع: "كما أنّ الإطارات تعمل مثل المتوقّع، وإذا ما نظرتم إلى توصياتنا، فإن الضغط أقل بـ 1.5 رطل لكل بوصة مربعة على الإطارات الأمامية وأقل بـ 2 على الإطارات الخلفية، ونتحدث هنا عن الضغط المبدئي".

وأكمل: "كان ذلك أحد أهداف تقديم هذه التركيبات الجديدة، كونها أكثر تماسكًا، وعليه يُمكننا استخدامها مع ضغط أقل، لهذا يُمكنني القول بأننا متماشيين مع الأهداف الموضوعة".

اقرأ أيضاً:

في المقابل، لا يعتقد إيزولا بأنّ الفرق ستستعيد كامل مستويات الارتكازية من 2020 خلال هذا الموسم، ولكن ربما تتجاوزها في نهاية الأمر.

فقال: "كانت تلك الوجهة الصائبة أن نطوّر تركيبات جديدة من أكل التأقلم مع الأحمال الإضافية للسيارة، كونه وخلال الموسم، تلك الـ 4 إلى 5 بالمئة التي ما تزال مفقودة ستكون أكثر من ذلك، ونعلم أنه في عام واحد، عادة ما تكتسب الفرق ما يقارب 10 بالمئة من الارتكازية".

واختتم: "لذلك ومع نهاية العام، سيكون لدينا على الأرجح سيارات مع 5-6-7 بالمئة ارتكازية أكبر من العام الماضي".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
تحليل السباق: القرارات التي حسمت معركة هاميلتون وفيرشتابن في البحرين

المقال السابق

تحليل السباق: القرارات التي حسمت معركة هاميلتون وفيرشتابن في البحرين

المقال التالي

مرسيدس لم تعد تمتلك أية أفضلية على ريد بُل في 2021

مرسيدس لم تعد تمتلك أية أفضلية على ريد بُل في 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل السباق: القرارات التي حسمت معركة هاميلتون وفيرشتابن في البحرين

15س
2
فورمولا 1

بيريللي: الفرق استعادت نصف الارتكازية المفقودة جرّاء تغييرات القوانين

54دقيقة
3
فورمولا 1

ريد بُل: قوانين حدود المسار لا يجب أن تخضع للتأويلات

19س
4
فورمولا 1

لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا

5
فورمولا 1

وولف: مسألة حدود المسار لا يجب أن تكون "رواية شكسبير"

23س
أحدث الأخبار
مرسيدس لم تعد تمتلك أية أفضلية على ريد بُل في 2021
فورمولا 1

مرسيدس لم تعد تمتلك أية أفضلية على ريد بُل في 2021

بيريللي: الفرق استعادت نصف الارتكازية المفقودة جرّاء تغييرات القوانين
فورمولا 1

بيريللي: الفرق استعادت نصف الارتكازية المفقودة جرّاء تغييرات القوانين

54د
تحليل السباق: القرارات التي حسمت معركة هاميلتون وفيرشتابن في البحرين
فورمولا 1

تحليل السباق: القرارات التي حسمت معركة هاميلتون وفيرشتابن في البحرين

15س
"فيا" تخطط للمزيد من الفحوص التقنية التفصيلية لسيارات الفورمولا واحد بعد السباقات
فورمولا 1

"فيا" تخطط للمزيد من الفحوص التقنية التفصيلية لسيارات الفورمولا واحد بعد السباقات

18س
هاميلتون لا يشعر بأن 2021 هو آخر مواسمه في الفورمولا واحد
فورمولا 1

هاميلتون لا يشعر بأن 2021 هو آخر مواسمه في الفورمولا واحد

18س
أحدث ملفات الفيديو
أجمل صور جائزة البحرين الكبرى 2021 للفورمولا واحد 02:14
فورمولا 1
22س

أجمل صور جائزة البحرين الكبرى 2021 للفورمولا واحد

مقاربة سيارة مكلارين 2021 لتصميم الناشر 01:00
فورمولا 1
27-03-2021

مقاربة سيارة مكلارين 2021 لتصميم الناشر

معلومات سريعة عن جائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد 01:47
فورمولا 1
27-03-2021

معلومات سريعة عن جائزة البحرين الكبرى في الفورمولا واحد

أرقام الفورمولا واحد القياسية التي قد تُكسر في 2021 07:09
فورمولا 1
27-03-2021

أرقام الفورمولا واحد القياسية التي قد تُكسر في 2021

توقعات موسم 2021 للفورمولا واحد 13:33
فورمولا 1
26-03-2021

توقعات موسم 2021 للفورمولا واحد

الأكثر شعبية اليوم

تحليل السباق: القرارات التي حسمت معركة هاميلتون وفيرشتابن في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: القرارات التي حسمت معركة هاميلتون وفيرشتابن في البحرين

بيريللي: الفرق استعادت نصف الارتكازية المفقودة جرّاء تغييرات القوانين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريللي: الفرق استعادت نصف الارتكازية المفقودة جرّاء تغييرات القوانين

ريد بُل: قوانين حدود المسار لا يجب أن تخضع للتأويلات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: قوانين حدود المسار لا يجب أن تخضع للتأويلات

لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: المركز الثالث في بطولة الصانعين يجب أن يكون هدفنا

وولف: مسألة حدود المسار لا يجب أن تكون "رواية شكسبير"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: مسألة حدود المسار لا يجب أن تكون "رواية شكسبير"

هاميلتون لا يشعر بأن 2021 هو آخر مواسمه في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون لا يشعر بأن 2021 هو آخر مواسمه في الفورمولا واحد

إكستريم إي: لوب وساينز وباتون أبرز النجوم في الموسم الأول
إكستريم إي إكستريم إي / أخبار عاجلة

إكستريم إي: لوب وساينز وباتون أبرز النجوم في الموسم الأول

فيرشتابن "كان يفضّل" عقوبة زمنيّة عوض إرجاع الصدارة لهاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن "كان يفضّل" عقوبة زمنيّة عوض إرجاع الصدارة لهاميلتون

أحدث الأخبار

مرسيدس لم تعد تمتلك أية أفضلية على ريد بُل في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس لم تعد تمتلك أية أفضلية على ريد بُل في 2021

بيريللي: الفرق استعادت نصف الارتكازية المفقودة جرّاء تغييرات القوانين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريللي: الفرق استعادت نصف الارتكازية المفقودة جرّاء تغييرات القوانين

تحليل السباق: القرارات التي حسمت معركة هاميلتون وفيرشتابن في البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل السباق: القرارات التي حسمت معركة هاميلتون وفيرشتابن في البحرين

"فيا" تخطط للمزيد من الفحوص التقنية التفصيلية لسيارات الفورمولا واحد بعد السباقات
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

"فيا" تخطط للمزيد من الفحوص التقنية التفصيلية لسيارات الفورمولا واحد بعد السباقات

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.