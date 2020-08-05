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بيريللي: الإطارات الألين لن تكون في خطر خلال سباق سيلفرستون الثاني

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بيريللي: الإطارات الألين لن تكون في خطر خلال سباق سيلفرستون الثاني
05-08-2020

قلّل ماريو إيزولا رئيس قسم الفورمولا واحد لدى بيريللي من مخاوف الانتقال إلى تركيبة إطارات ألين لجائزة الذكرى الـ 70 الكبرى على حلبة سيلفرستون، وذلك عقب ثقوب الإطارات التي شهدها سباق جائزة بريطانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

أكّد التحليل الذي أجرته بيريللي للوقوف على أسباب الانثقابات التي تعرضت لها الإطارات الأمامية اليسرى على سيارات لويس هاميلتون، فالتيري بوتاس وكارلوس ساينز بأنّ اللفّات الطويلة غير المعتادة بعد قيام السائقين بوقفات صيانة مبكرة خلال فترة سيارة الأمان قد أدّت إلى تلك المشاكل، ما تسبّب بوضع وصفه إيزولا "بالعاصفة المثالية".

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وقد التزمت الشركة الإيطالية بالقرار الأصلي للانتقال إلى تركيبات سي2، سي3 وسي4 - متخلية عن إطارات سي1 التي شهدت المشاكل نهاية الأسبوع الماضي - لكنّها ستُلزم الفرق باعتماد مستويات ضغط متزايدة، حيث سيزيد الحد الأدنى لضغط الإطارات الأمامية بمقدار 13789.5 باسكال والخلفية بمقدار 6894.76 باسكال.

وقد أصرّ إيزولا على أنّ الإطارات الألين لن تشكّل خطرًا إضافيًا حيث أنّ تركيبة الإطار لم تكن سببًا في الثقوب التي ألقت بظلالها على سباق الأحد.

فقال: "انتهى التحقيق إلى أنّ سبب الفقدان المبدئي في الضغط ومن ثمّ التآكل كان مستوى الأحمال التي تعرضت لها الإطارات. ولذلك عمدنا إلى زيادة مستويات الضغط للسباق المُقبل، كونه من الواضح بأنّ مستوى الضغط المرتفع هو الذي يساعد في تعزيز تركيب الإطارات".

وأضاف: "كما سنحافظ على ذات التركيبات، سي2، سي3 وسي4، التي تمّ إقرارها قبل بضعة أسابيع. حيث أنّ تركيبة سطح الإطار لم تكن سببًا بأيّة طريقة فيما حدث".

وتابع: "لا أرغب باستعمال تعبير العاصفة المثالية، لكنّ حقيقة دخول سيارة الأمان في اللفة 12 كانت تعني بأنّ الجميع دُفعوا إلى تغيير إطاراتهم في تلك اللفة، إذ أنّه وفي وضع طبيعي، كانت الاستراتيجية الطبيعية لتكون تغيير الإطارات من الفرق التي تستهدف توقفًا وحيدًا في اللفّة 18 - 20. علينا كذلك الوضع في الاعتبار أنّه وعندما تكون خلف سيارة الأمان فإنّ مستويات الضغط تنخفض، ومن ثم عند استئناف السباق، تكون هنالك فترة يتزايد فيها الضغط من جديد، ولا سيّما عندما يكون لديك منعطف سريع للغاية مع الكثير من الطاقة لتي تدخل إلى الإطار".

وأكمل: "لذلك فإنّ سيارة الأمان بالإضافة إلى اللفّات الطويلة قد تسببت بفقدان مستويات الضغط في البداية، ما أدّى بدوره إلى التآكل".

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في المقابل، قال إيزولا أنّ الانتقال إلى تركيبات ألين سيجبر الفرق بشكل تلقائي إلى القيام بطلعات أقصر نهاية الأسبوع المُقبل مع عدّة وقفات صيانة متوقعة.

"أعتقد أنّ الطلعات ستكون أقصر بشكل تلقائي مع اعتمادنا لتركيبة ألين" قال إيزولا.

واختتم: "لنفترض أنّ تركيبة ميديوم ستمثّل التركيبة القاسية (هارد) لنهاية هذا الأسبوع، والسائق الوحيد الذي خاض طلعة من 36 لفة كان غروجان، والإطارات كانت مهترئة تمامًا. لذلك لا أعتقد أنّه سيكون بوسعهم قطع أكثر من 30 لفة نهاية هذا الأسبوع".

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