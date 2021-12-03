بيريللي: استخدام الحفف كان وراء ثقوب الإطارات في قطر

عانى فالتيري بوتاس، ولاندو نوريس، وجورج راسل، ونيكولاس لاتيفي من ثقوب متشابهة في الإطار الأماميّ الأيسر في سباق لوسيل.

وتسبّبت الثقوب في انسحاب لاتيفي على الفور، بينما تمكّن الثلاثة الآخرون من العودة إلى خطّ الحظائر ومواصلة سباقهم، بالرغم من أنّ بوتاس انسحب في النهاية بسبب الضرر الكبير الذي لحق بسيارته.

وبعد إعادتها للإطارات إلى مصنعها في إيطاليا من أجل إجراء تحقيق والوقوف على أسباب وقوع تلك الثقوب، خلصت بيريللي إلى أنّ السبب الرئيسي وراءها كان العبور المفرط للحفف الجانبيّة العالية في لوسي، وهو ما ألحق ضررًا ببنية الإطارات.

وجاء في بيانٍ من بيريللي اليوم الجمعة: "بناءً على ما اكتشفناه حتّى الآن، فإنّ السبب الرئيسي وراء المشكلة يعود بالأساس إلى قدر الوقت الذي أمضته هذه الإطارات على الحفف الجانبيّة على سرعة عالية وهي تُواجه قوّة جانبيّة وعموديّة عالية، وهو وضعٌ فريدٌ على حلبة لوسيل".

وأضاف: "تسبّب ذلك في الإضرار ببنية الإطارات وأدّى إلى فقدان ضغطها من الجانب، وهو ما أدّى إلى انهيار الهيكل بعد بضع ثوانٍ".

كما استبعدت بيريللي بشكلٍ قاطع وجود أيّة عيوبٍ إنتاجيّة في إطاراتها وأشارت إلى أنّها شاركت نتائج التحقيق مع الفرق و"فيا".

وكانت تلك الزيارة الأولى للفورمولا واحد إلى قطر، لذا لم تكن لدى بيريللي ولا الفرق أيّة بيانات متاحة لتحذيرها من أيّة مشاكل محتملة.