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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

بيريللي أوضحت الأمور مع راسل بعد غضبه في سباق باكو

قال الصانع الإيطالي بيريللي أنّه أوضح الأمور مع جورج راسل سائق مرسيدس بعد انتقادات الأخير لتقلّبات الأداء "المغضبة" بين مختلف إطاراتها.

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جورج راسل،مرسيدس

جورج راسل،مرسيدس

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

كان راسل غاضبًا بعد جائزة أذربيجان الكبرى قائلًا أنّ منتجات بيريللي الحاليّة "ليست جيّدة بما فيه الكفاية" بالنظر إلى التقلّبات الكبيرة في الوتيرة.

وبعد أن عانى من سباقٍ صعب في باكو على إطارات "ميديوم"، كان البريطاني قويًا على تركيبة "هارد"، وقال راسل للقناة الرسميّة للفورمولا 1: "تقلّب الأداء الكبير مثيرٌ للغضب بصدق".

وأضاف: "لا يقتصر الأمر على مرسيدس، بل كلّ فريق وكلّ سائق. تكون سريعًا في حصّة ولا في الأخرى. وهناك أمرٌ واحد فقط يتغيّر. الأمر أشبه بالسحر الأسود. أعتقد بأنّ من يصنعون الإطارات لا يفهمونها".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا نحتاج جميعًا لمحادثات جديّة مرّة أخرى حول ما يحدث، لأنّ لدينا 2000 موظّف يعملون بجهد لتقديم سيارة سريعة".

وعلى خلفيّة تلك التعليقات، عقد ماريو إيزولا المسؤول عن برنامج الفورمولا 1 في بيريللي مع راسل في سنغافورة، وشرح له سبب سير الأمور على ذلك النحو.

وبحديثه بشكلٍ حصري إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال إيزولا: "تحدثت إلى جورج وخضنا محادثة جيّدة، لأنّه من الواضح أنّني أفهم حميّة اللحظة ضمن مقابلات ما بعد السباق، وتكون مستويات الأدرينالين عالية جدًا، وقال شيئًا ما إلى وسائل الإعلام".

وأكمل: "فوق ذلك فقد أجرينا بعض التحقيقات، مثلما نفعل بعد كلّ سباق، من أجل فهم سلوك الإطارات".

ثمّ تابع: "صحيحٌ أنّ وتيرة جورج على ميديوم لم تكن رائعة، في حين كان أسرع بكثيرٍ على إطارات هارد".

وواصل شرحه بالقول: "لكنّنا نعلم أنّ الوتيرة توليفة من عدّة أمور. إعدادات السيارة مهمّة جدًا، وتطوّر الحلبة كذلك، وطريقة قيادة السائق وتعامله مع الإطارات في اللفّات الأولى، كان ذلك واضحًا للغاية في باكو".

واختتم بالقول: "لأكون صادقًا، لو نظرت إلى أغلبيّة السيارات، فلم نجد أيّ شيء غريب بالنظر إلى تركيبات الإطارات. أجرينا مقارنة على مستويات التآكل على مكلارين، وريد بُل وفيراري، فرق المقدّمة، كانت كلّها متقاربة".

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