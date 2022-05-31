بيريز يُوقّع على عقدٍ بعامين مع ريد بُل في الفورمولا واحد

استعان الفريق ببيريز لموسم 2021 كبديلٍ لأليكسندر ألبون، وفي حين أنّه عانى لمجاراة زميله ماكس فيرشتابن وحقّق خمس منصّات تتويج مقابل 18 لفيرشتابن واقتصر على فوزٍ واحد، فإنّ المكسيكي قدّم أداءً كافيًا لتفعيل بند تمديد عقده بعامٍ آخر.

وأكّد بيريز في موسم 2022 تبرير ثقة ريد بُل فيه عندما أصبح يُسجّل النقاط بقوّة وهو ما كانت تبحث عنه ريد بُل لسنوات. وعلى إثر انسحابه من الجولة الافتتاحيّة في البحرين بسبب مشكلة ميكانيكيّة، لم يحلّ صاحب الـ 32 عامًا في مركزٍ أسوأ من الرابع، وأحرز أربع منصّات تتويجٍ بما فيها فوزه نهاية الأسبوع الماضي في موناكو.

وبدا أنّ بيريز أخطأ في الحديث في مراسم منصّة التتويج في موناكو، حيث قال لكريستيان هورنر مدير الفريق: "لقد وقّعت مبكّرًا جدًا"، حيث أكّد الفريق بعد ذلك بويمين بقاء المكسيكي مع الفريق في العامين المقبلين.

وقال بيريز: "كان أسبوعًا مذهلًا بالنسبة لي، الفوز بجائزة موناكو الكبرى يُعدّ حلمًا بالنسبة لأيّ سائق وإتباع ذلك بالإعلان عن بقائي مع الفريق حتّى 2024 يجعلني مسرورًا جدًا".

وأضاف: "أنا فخورٌ بأنّي عضوٌ في الفريق وأشعر بأنّني في بيتي هنا. نعمل معًا بشكلٍ جيّد جدًا وعلاقتي بماكس على الحلبة وخارجها تُساعد على دفعنا أكثر".

وأردف: "بنينا زخمًا مدهشًا كفريق وهذا الموسم يُظهر ذلك، أنا متحمّسٌ برؤية ما يحمله لنا المستقبل".

ويتواجد بيريز حاليًا في المركز الثالث في بطولة السائقين برصيد 110 نقاط، وهو أكثر من نصف الـ 190 التي سجّلها في العام الماضي بأكمله.

وأشاد هورنر ببيريز لتحسّن أدائه، معترفًا بأنّه يوفي بجميع الخصال لتواصل هذه الشراكة.

وقال: "أثبت مرارًا وتكرارًا أنّه ليس لاعب فريقٍ رائع فقط، لكنّ مستوى راحته نمى، وأصبح قوّة حقيقيّة يجب الاعتراف بها في المقدّمة".

وأضاف: "حقّق خطوة أخرى هذا العام والفارق بينه وبين ماكس تقلّص بشكلٍ كبير، واتّضح ذلك عبر قطب الانطلاق الأوّل الرائع الذي حقّقه في جدّة، وفوزه المثير في موناكو".

وأكمل: "لذا كان التشبّث بوتيرته وأدائه في السباقات وخبرته أمرًا بديهيًا".