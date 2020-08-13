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بيريز يهاجم "الهراء" وراء تقارير رحلته إلى المكسيك وإصابته بفيروس كورونا

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بيريز يهاجم "الهراء" وراء تقارير رحلته إلى المكسيك وإصابته بفيروس كورونا
من قبل:
, محرر
13-08-2020

هاجم سيرجيو بيريز المزاعم التي تفيد بأنّه التقى مع أحد الرعاة والمشجّعين خلال رحلته إلى موطنه المكسيك بعد جائزة المجر الكبرى، واصفًا إيّاها "بالهراء".

أصبح بيريز أوّل سائق فورمولا واحد يصاب بفيروس كورونا "كوفيد-19" قُبيل جائزة بريطانيا الكبرى، ما تسبب باستبعاده من سباقَي سيلفرستون.

وقد كشف بيريز بأنّه عاد إلى المكسيك من أجل زيارة والدته في المستشفى بين سباقي المجر وبريطانيا، حيث سافر على متن طائرة خاصة.

وقد ثبتت سلبية تحليل بيريز للفيروس مؤخرًا، حيث سيعود إلى مقعده ضمن صفوف ريسينغ بوينت لجائزة إسبانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

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في المقابل، برزت تقارير عقب تأكيد إصابته بفيروس كورونا تفيد بأنّ بيريز قد التقى برُعاته وتفاعل مع المشجّعين خلال رحلته إلى المكسيك.

وسارع بيريز لنفي تلك المزاعم فور عودته إلى بادوك الفورمولا واحد في برشلونة اليوم الخميس، واصفًا إياها "بغير الاحترافية".

فقال: "إنّها شائعات كاذبة تمامًا. لقد ذهبت إلى المكسيك ليومين لرؤية والدتي، متّخذًا كل الاحتياطات. اهتممت بكل الأمور واتّبعت كلّ الإرشادات".

وأضاف: "عندما كنت في الحجر، رأيت كل ما كُتب. وشاهدت أشخاصًا يقولون أنّني كنت ألتقط صور السيلفي مع الكثير من الناس، وأنني اختلقت قصة مرض والدتي. الكثير من الهراء والشائعات غير المحترمة".

وتابع: "العديد من الأشخاص هنا في الفورمولا واحد يميلون إلى التفكير بأنّنا محصّنون ضد ذلك الفيروس، وهذا غير صحيح. نحن غير محصنين بالمرة، وعلينا أخذ الحذر واتباع الإرشادات".

وأكمل: "لم أقم بأيّ أمر مختلف عن أي أحد في البادوك، اتخذت كل الاحتياطات، ولكن أُصبت في النهاية. وقد حدث ذلك لصديق آخر في فريق آخر بينما كنت في الحجر. هذا وارد الحدوث لأيّ أحد. لكن ما حدث أيضًا هو أنّه وإذا ما أصيب شخص آخر في الغد، سيبدأ الناس باختلاق القصص بدلًا من القلق حيال صحتهم".

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وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا كان يخطط لإدخال أيّة تغييرات على إجراءاته الاحترازية أو ترتيباته للسفر على خلفية إصابته، قال بيريز أنّه يتّخذ بالفعل كل الاحتياطات اللازمة وسيواصل فعل ذلك.

"قبل ذلك كنّت بالفعل متحفظًا للغاية واتخذت العديد من الاحتياطات، لذلك لا شيء سيتغيّر" قال بيريز.

واختتم: "الإجراءات الاحترازية هي ذاتها لا تتغير. كل ما قمت به بعد سباق المجر كان مع إجراءات مشددة، لكن أعتقد بأنّني لم أكن محظوظًا. لذلك فأنا لست مستعدًا لتحمّل أيّ لوم في ذلك، كون أي شخص معرض للإصابة، وكنت فقط غير محظوظ".

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السلاسل فورمولا 1
الكاتب أحمد مجدي

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