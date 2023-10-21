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بيريز ينفي شائعات اعتزاله الفورمولا واحد

نفى سيرجيو بيريز سائق ريد بُل الشائعات التي تكلمت عن اعتزاله القريب لمنافسات الفورمولا واحد.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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سيرجيو بيريز، ريد بُل

في قطر، حسم ماكس فيرستابن اللقب لصالحه، بينما خرج زميله بيريز من السباق القصير، وتلقى 3 عقوبات زمنية لخروجه عن حدود المسار في سباق الأحد.

وأشار كريستيان هورنر مدير الفريق إلى ضرورة الجلوس مع بيريز "والعودة للأساسيات" مؤكداً أن ريد بُل لم تعد تمتلك زميلين متوازنين كما هو الحال مع مرسيدس، فيراري ومكلارين.

وبعد الجولة، كثرت التكهنات حول مستقبل بيريز وربما أنه سيستغل سباق موطنه في المكسيك لإعلان اعتزاله الفورمولا واحد.

لكن بيريز، الذي يمتلك عقداً حتى نهاية موسم 2024 المقبل، نفى تلك الشائعات، مؤكداً أنه "كان يضحك" حين علم بها.

فقال: "أنا أضحك على مثل  تلك الشائعات. لكن ليس بوسعي القيام بأي شيء لمنعها. أنا مركز بالكامل على عملي".

وتابع: "ذلك يلخص موسمي. شخص ما قال شيئاً عني وفجأة أصبح ذلك حقيقة. لكن لدي عقداً للموسم المقبل وليس هناك سبب يمنعني من إكماله".

وأردف: "سأقدم أفضل ما بوسعي. لديّ التزاماتي. والأهم، أن هذا لن يكون عقدي الأخير في الفورمولا واحد".

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بالمقابل، أكد بيريز أن مجرد الانسحاب من عقده الحالي وسط معاناته مع سيارة ريد بُل الحالية سيكون خياراً "سهلاً".

فقال مؤكداً أنه لم يفكر أبداً بالاعتزال: "إنه وضع صعب وليس مثالياً حين تعاني من فترة صعبة في مسيرتك. لكنني أحب التحدي".

وأكمل: "أعتقد أن الانسحاب خيار سهل. لكن هذه ليست طبيعتي، وأنا لن أستسلم".

وأردف: "ليس لدي أدنى شك بقدرتي على العودة لأفضل مستوياتي وهذا هو هدفي الوحيد. لا أفكر في الاعتزال مطلقاً فذلك طريق سهل".

رغم ذلك، فإن البعض يتوقع إمكانية استبدال بيريز بـ دانيال ريكاردو سائق ألفا تاوري، منتصف الموسم المقبل، في حال فشل المكسيكي بمجاراة زميله فيرستابن.

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