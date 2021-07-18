تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / هاميلتون يعترف: التفوّق الاستراتيجي هو السبيل الوحيد لهزيمة فيرشتابن في سيلفرستون التالي / فيرشتابن: حصد قطب الانطلاق الأول من السباق القصير لا يبدو "ملائمًا"
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى أخبار

بيريز ينطلق من خط الحظائر في سباق جائزة بريطانيا الكبرى

سينطلق سيرجيو بيريز من خط الحظائر في سباق جائزة بريطانيا الكبرى وذلك بعدما آثر فريقه ريد بُل إدخال تعديلات على سيارته.

بيريز ينطلق من خط الحظائر في سباق جائزة بريطانيا الكبرى

انزلق المكسيكي من المركز الـ 18 في السباق التأهيلي القصير على حلبة سيلفرستون قبل أن يستدعيه الفريق للانسحاب، حيث تأهّل بالمركز الـ 20.

وعلى إثر ذلك، انتهزت ريد بُل تلك الفرصة لإدخال تعديلات هامة على السيارة، ما يعني أنّ على بيريز الانطلاق من خط الحظائر عوضًا عن الاصطفاف على المركز الأخير في شبكة الانطلاق.

اقرأ أيضاً:

وسيكون بيريز السائق الوحيد الذي كان قادرًا على إجراء تغييرات على سيارته بهذا الشكل منذ تطبيق قوانين خط الحظائر المغلق على كافة السيارات بعد حصة التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة.

ويأمُل الفريق أن تمنح تلك التغييرات بيريز الوتيرة التي تمكّنه من التجاوز والتقدم في الترتيب في السباق الرئيسي اليوم.

وتمثّل أبرز تغيير في اعتماد خصائص مختلفة على الجناح الخلفي لسيارة المكسيكي.

كما استغلت ريد بُل تلك الفرصة كذلك لمنح بيريز مدخرة الطاقة من هوندا وأنظمة التحكم الإلكترونية للمرة الثالثة هذا الموسم، وهو عادة ما يعرّض السائق لعقوبة التراجع على شبكة الانطلاق.

وكان بيريز قد صرّح عقب انسحابه بالأمس أنّه عانى خلال الزحام في السباق القصير.

حيث قال: "لقد عانينا كثيرًا هنا. عانيت كثيرًا مع الهواء المتّسخ، ولا أعلم إذا ما كان ذلك متعلقًا بكمية الوقود الأقل أو شيء من هذا القبيل، لكنني عانيت بالفعل في الهواء المتّسخ في بداية السباق".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
هاميلتون يعترف: التفوّق الاستراتيجي هو السبيل الوحيد لهزيمة فيرشتابن في سيلفرستون

المقال السابق

هاميلتون يعترف: التفوّق الاستراتيجي هو السبيل الوحيد لهزيمة فيرشتابن في سيلفرستون

المقال التالي

فيرشتابن: حصد قطب الانطلاق الأول من السباق القصير لا يبدو "ملائمًا"

فيرشتابن: حصد قطب الانطلاق الأول من السباق القصير لا يبدو "ملائمًا"
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

2
فورمولا 1

لوكلير: السباق القصير أشبه بحقبة التزوّد بالوقود في الفورمولا واحد

2 س
3
فورمولا 1

وولف: يجب أن تقتصر السباقات القصيرة "العشوائية" على أحداث "غراند سلام" مختارة

1 س
4
فورمولا 1

راسل يتلقى عقوبة على شبكة انطلاق سباق بريطانيا

15 س
5
فورمولا 1

بيريز ينطلق من خط الحظائر في سباق جائزة بريطانيا الكبرى

7 دقيقة
أحدث الأخبار
فيرشتابن: حصد قطب الانطلاق الأول من السباق القصير لا يبدو "ملائمًا"
فورمولا 1

فيرشتابن: حصد قطب الانطلاق الأول من السباق القصير لا يبدو "ملائمًا"

بيريز ينطلق من خط الحظائر في سباق جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

بيريز ينطلق من خط الحظائر في سباق جائزة بريطانيا الكبرى

هاميلتون يعترف: التفوّق الاستراتيجي هو السبيل الوحيد لهزيمة فيرشتابن في سيلفرستون
فورمولا 1

هاميلتون يعترف: التفوّق الاستراتيجي هو السبيل الوحيد لهزيمة فيرشتابن في سيلفرستون

27د
وولف: يجب أن تقتصر السباقات القصيرة "العشوائية" على أحداث "غراند سلام" مختارة
فورمولا 1

وولف: يجب أن تقتصر السباقات القصيرة "العشوائية" على أحداث "غراند سلام" مختارة

1 س
لوكلير: السباق القصير أشبه بحقبة التزوّد بالوقود في الفورمولا واحد
فورمولا 1

لوكلير: السباق القصير أشبه بحقبة التزوّد بالوقود في الفورمولا واحد

2 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2021

لوكلير: السباق القصير أشبه بحقبة التزوّد بالوقود في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير: السباق القصير أشبه بحقبة التزوّد بالوقود في الفورمولا واحد

وولف: يجب أن تقتصر السباقات القصيرة "العشوائية" على أحداث "غراند سلام" مختارة
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: يجب أن تقتصر السباقات القصيرة "العشوائية" على أحداث "غراند سلام" مختارة

راسل يتلقى عقوبة على شبكة انطلاق سباق بريطانيا
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل يتلقى عقوبة على شبكة انطلاق سباق بريطانيا

بيريز ينطلق من خط الحظائر في سباق جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز ينطلق من خط الحظائر في سباق جائزة بريطانيا الكبرى

هاميلتون يعترف: التفوّق الاستراتيجي هو السبيل الوحيد لهزيمة فيرشتابن في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يعترف: التفوّق الاستراتيجي هو السبيل الوحيد لهزيمة فيرشتابن في سيلفرستون

ألفا روميو قد تستبدل رايكونن وجيوفينازي في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو قد تستبدل رايكونن وجيوفينازي في 2022

فيرشتابن يخطف 3 نقاط بفوزه بسباق التصفيات القصير في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يخطف 3 نقاط بفوزه بسباق التصفيات القصير في سيلفرستون

أحدث الأخبار

فيرشتابن: حصد قطب الانطلاق الأول من السباق القصير لا يبدو "ملائمًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: حصد قطب الانطلاق الأول من السباق القصير لا يبدو "ملائمًا"

بيريز ينطلق من خط الحظائر في سباق جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز ينطلق من خط الحظائر في سباق جائزة بريطانيا الكبرى

هاميلتون يعترف: التفوّق الاستراتيجي هو السبيل الوحيد لهزيمة فيرشتابن في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يعترف: التفوّق الاستراتيجي هو السبيل الوحيد لهزيمة فيرشتابن في سيلفرستون

وولف: يجب أن تقتصر السباقات القصيرة "العشوائية" على أحداث "غراند سلام" مختارة
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: يجب أن تقتصر السباقات القصيرة "العشوائية" على أحداث "غراند سلام" مختارة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.