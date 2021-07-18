بيريز ينطلق من خط الحظائر في سباق جائزة بريطانيا الكبرى

انزلق المكسيكي من المركز الـ 18 في السباق التأهيلي القصير على حلبة سيلفرستون قبل أن يستدعيه الفريق للانسحاب، حيث تأهّل بالمركز الـ 20.

وعلى إثر ذلك، انتهزت ريد بُل تلك الفرصة لإدخال تعديلات هامة على السيارة، ما يعني أنّ على بيريز الانطلاق من خط الحظائر عوضًا عن الاصطفاف على المركز الأخير في شبكة الانطلاق.

وسيكون بيريز السائق الوحيد الذي كان قادرًا على إجراء تغييرات على سيارته بهذا الشكل منذ تطبيق قوانين خط الحظائر المغلق على كافة السيارات بعد حصة التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة.

ويأمُل الفريق أن تمنح تلك التغييرات بيريز الوتيرة التي تمكّنه من التجاوز والتقدم في الترتيب في السباق الرئيسي اليوم.

وتمثّل أبرز تغيير في اعتماد خصائص مختلفة على الجناح الخلفي لسيارة المكسيكي.

كما استغلت ريد بُل تلك الفرصة كذلك لمنح بيريز مدخرة الطاقة من هوندا وأنظمة التحكم الإلكترونية للمرة الثالثة هذا الموسم، وهو عادة ما يعرّض السائق لعقوبة التراجع على شبكة الانطلاق.

وكان بيريز قد صرّح عقب انسحابه بالأمس أنّه عانى خلال الزحام في السباق القصير.

حيث قال: "لقد عانينا كثيرًا هنا. عانيت كثيرًا مع الهواء المتّسخ، ولا أعلم إذا ما كان ذلك متعلقًا بكمية الوقود الأقل أو شيء من هذا القبيل، لكنني عانيت بالفعل في الهواء المتّسخ في بداية السباق".