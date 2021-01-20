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بيريز يملك "بعض الأفكار الجيّدة" لدفع ريد بُل إلى الأمام

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بيريز يملك "بعض الأفكار الجيّدة" لدفع ريد بُل إلى الأمام

قال سيرجيو بيريز أنّه بدأ بالفعل بالعمل مع ريد بُل على عددٍ من الأفكار التي يعتقد بأنّ بوسعها مساعدة الفريق على تحقيق خطوة إلى الأمام في بطولة العالم للفورمولا واحد في 2021.

وقّع المكسيكي مع الحظيرة النمساويّة ليُجاور ماكس فيرشتابن في هذا الموسم بعد أداء لافت مع ريسينغ بوينت العام الماضي.

وبالرغم من أنّه لا يزال بصدد التعرّف والتعوّد على الفريق وكيفيّة عمله، فإنّه يشعر بأنّ هناك طرقًا يُمكن من خلالها مساعدة ريد بُل على القيام بعملٍ أفضل.

وقال المكسيكي ضمن فيديو نشره الفريق لزيارته الأخيرة إلى المصنع: "تواجدت في هذه الرياضة مع عدّة فرقٍ مختلفة في حقبٍ مختلفة".

وأضاف: "أعتقد بأنّني أعلم ما أحتاجه من جانبي، لكنّني أشعر كذلك بأنّ بوسعي دفع الفريق إلى الأمام على عدّة أصعدة، فقط من خلال الحديث إلى الفريق".

وأردف: "أعتقد بأنّنا نعلم الوجهة المناسبة. لكن من الواضح أنّ عليّ الانتظار حتّى قيادة السيارة، لكن هناك بالفعل بعض الأفكار الجيّدة التي تشاركناها مع الفريق، ونأمل أن توفّر الأداء على المسار".

وتأتي خطوة انتقال بيريز إلى ريد بُل لتُمثّل التغيير الأوّل له للفريق منذ انضمامه إلى فورس إنديا في 2014، حيث اعترف بأنّ التعوّد على البيئة الجديدة يتطلّب بعض الوقت.

وقال حيال ذلك: "من الواضح أنّني أمضيت سبع سنوات مع فريقٍ واحد لذا يبدو الوضع مختلفًا الآن. لكن عليّ القول بأنّني بدأت أشعر بالراحة هنا. إنّه فريقٌ مدهش ومتّحدٌ جدًا، ويُمكنني أن أرى أنّ الكثير من المتعة تنتظرنا".

في المقابل لا يشكّ بيريز في مدى صعوبة منافسة فيرشتابن، لكنّه يعتقد بأنّهما يُشكّلان توليفة جيّدة.

وقال: "إنّه تحدٍ كبير بالنسبة لي، أعلم ذلك. نعرف ماكس جميعًا ومدى موهبته وسرعته، وكم تطوّر في الأعوام الماضية، ومدى اكتماله الآن. إنّه أحد أسرع السائقين الآن وأفضلهم إن لم يكن الأسرع في البطولة".

وأضاف: "لذا أجل إنّه تحدٍ كبير. يتواجد هنا منذ وقتٍ طويل وهو يعرف ما يريده وما يحتاجه من السيارة. أتطلّع قدمًا للعمل معه على دفع الفريق إلى الأمام".

وبدأ بيريز بقيادة سيارة "آر.بي16" على جهاز المحاكاة، لذا يملك بعض الأفكار الجيّدة حول ما يحتاجه من أجل استخراج الأفضل منها قبل بداية التجارب الشتويّة.

ويعتقد بأنّ الانتقال سيكون أسهل بالنظر إلى إقامة التجارب الشتويّة والسباق الأوّل على ذات الحلبة في البحرين.

وقال: "أعتقد بأنّ الأمر ليس سيّئًا للغاية، خاصة بالنظر إلى مدى برودة الأجواء في أوروبا في تلك الفترة".

وأكمل: "إنّه معيارٌ جيّد. سيُساعدني على رفع سرعتي أكثر، كوننا سنجري التجارب والسباق الأوّل هناك. لا أعتقد بأنّ ذلك يُغيّر الكثير، لكنّ عمليّة التأقلم تكون أسهل ربّما".

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