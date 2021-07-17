بيريز يلوم "الهواء المتّسخ" بعد انزلاقه في السباق القصير في سيلفرستون

انتهى المطاف بسائق ريد بُل في موقع الخاسر الأكبر من السباق القصير وسيبدأ السباق الرئيسي غدًا الأحد من المركز الأخير على شبكة الانطلاق بعد انسحابه بسبب مخاوف حيال السلامة.

وكان بيريز بصدد منافسة فرناندو ألونسو ولاندو نوريس عندما فقد السيطرة على سيارته عند منعطف "شابيل"، والتفّت سيارته بالكامل على سرعة عالية وعبرت على المنطقتين العشبيّة والحصويّة.

وبالكاد تفادى المكسيكي الاصطدام بالجدار الجانبيّ وواصل التسابق، لكنّ فريقه قرّر انسحابه من السباق في اللفّة ما قبل الأخيرة كإجراء وقائي، وهو ما يعني انطلاقه من المركز الأخير في سباق الأحد.

ووضع بيريز اللوم على الهواء المتّسخ أثناء تواجده خلف ألونسو ونوريس، قائلًا أنّه كان بمثابة "الراكب" حالما فقد السيطرة على سيارته.

وقال المكسيكي: "كنت أضغط على دوّاسة الوقود كثيرًا بالخروج من المنعطف. أعتقد بأنّ الهواء المتّسخ باغتني وصعّب ذلك الأمور".

وأضاف: "أصبحت مثل الراكب ببساطة في ذلك المنعطف. كان يومًا ضعيفًا من جانبي. ربّما عانينا هنا أكثر من أيّ مكانٍ آخر".

وأردف: "عانيت كثيرًا في الهواء المتّسخ ولا أعلم إن كان ذلك مرتبطًا بكميّة الوقود الأخفّ في البداية بالمقارنة مع السباق الكامل، لكنّني عانيت في الهواء المتّسخ في البداية".

وكان بيريز قادرًا على مواصلة التسابق لعدّة لفّات قبل انسحابه، لكنّه شعر بأنّه لم يكن بوسعه كسب ما يكفي بالنظر إلى سوء اهتزازات الإطارات التي تسطّحت نتيجة الانزلاق.

وقال حيال ذلك: "انتهى كلّ شيء. كانت هناك الكثير من الاهتزازات من الإطارات إثر الانزلاق وانتهى كلّ شيء حينها".

وستسعى ريد بُل للحصول على موافقة "فيا" لإجراء تغييرات على سيارة بيريز قبل السباق بالنظر إلى اعتماد قوانين خطّ الحظائر المغلق.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل لقناة "سكاي سبورتس": "بالنسبة لتشيكو فقد قرّرنا انسحابه من السباق بسبب مخاوف حيال سلامة السيارة، سنسعى للحصول على موافقة فيا من أجل إجراء بعض الفحوصات".

وأكمل: "لا توجد مشاكل ضخمة، لكن حدث تسطّح كبير في الإطارات، لم يصطدم بأيّ شيء لحسن الحظّ، لكنّ مستوى الاهتزازات كان عاليًا، لهذا السبب قرّرنا الانسحاب من أجل السماح لنا بفحص السيارة بأكملها قبل سباق الغد".