بيريز يُلهب حماس جماهيره ويتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في المكسيك
أحرز المكسيكي سيرجيو بيريز الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الثالثة من جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد ليتفوّق على زميله ماكس فيرشتابن، وذلك وسط سيطرة مطلقة من قبل ريد بُل.
لم تشهد بداية الحصّة الكثير من الحركة، ولدى دخول يوكي تسونودا أوّلًا فقد تذمّر من أنّ المسار زلق عند المنعطف الرابع وذلك بسبب وجود بعض الزيت من السباقات المساندة الأخرى والذي تمتّ تغطيته بالرمال لتجفيفه.
وبالفعل تكرّر ذلك السيناريو مع العديد من السائقين، حيث قال كارلوس ساينز الإبن: "لقد كان ذلك تفحيطًا رائعًا".
وبعد تأخّر طويل دخل السائقون إلى الحلبة أخيرًا لإتمام برامجهم، لكنّ هاميلتون أغلق مكابحه بقوّة مرّة أخرى عند المنعطف الأوّل ومّر إطاراته مبكّرًا.
واعتمد فيرشتابن استراتيجيّة لفّتَي تبريد لإطاراته بين لفّاته السريعة وهو ما ساعده على التمتّع بالزمن الأسرع بفارقٍ مريح مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى بـ 1:17.217 دقيقة.
ومجدّدًا كان الزحام حاضرًا بقوّة، حيث قال فالتيري بوتاس ساخرًا: "هذه جنّة الزحام هنا".
وعاد السائقون في الدقائق الأخيرة لإجراء آخر تدريباتهم على التصفيات، حيث قفز بيريز إلى الصدارة بـ 1:17.024 دقيقة وهو ما ألهب حماس جماهيره المحليّة.
في المقابل اشتكى فيرشتابن خلال محاولته الأخيرة قائلًا: "يبدو كما لو أنّه لا يوجد تماسك على الإطلاق" وهو ما دفعه للعودة مبكّرًا إلى خطّ الحظائر ليضمن بذلك بيريز الصدارة بفارق 0.193 ثانية أمامه.
لكنّ ثنائيّ ريد بُل كان بعيدًا للغاية في النهاية، حيث كان هاميلتون وبوتاس في المركزين الثالث والرابع على التوالي على بُعد أكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية عن بيريز.
وعندما أعلمه مهندسه بالفارق مع بيريز، قال هاميلتون متفاجئًا: "ستّة أعشارٍ ونصف!".
وتواجد ساينز الإبن في مركز أفضل البقيّة خامسًا لكن على بُعد ثانية عن الصدارة، وتقدّم الإسباني بفارق 0.008 ثانية عن يوكي تسونودا.
وذهب المركز السابع إلى دانيال ريكاردو الذي تقدّم على بيير غاسلي وشارل لوكلير الذي عانى بشكلٍ كبير من ضعف استقرار القسم الخلفي من سيارته. في المقابل أكمل لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل لصالح مكلارين.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|الفاصل
|معدّل السرعة كم/س
|1
|11
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|هوندا
|15
|1:17.024
|201.163
|2
|33
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|هوندا
|12
|1:17.217
|0.193
|0.193
|200.660
|3
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|مرسيدس
|14
|1:17.675
|0.651
|0.458
|199.477
|4
|77
|فالتيري بوتاس
|مرسيدس
|مرسيدس
|17
|1:17.708
|0.684
|0.033
|199.392
|5
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|فيراري
|20
|1:18.029
|1.005
|0.321
|198.572
|6
|22
|يوكي تسونودا
|ألفا تاوري
|هوندا
|25
|1:18.037
|1.013
|0.008
|198.551
|7
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|مرسيدس
|15
|1:18.121
|1.097
|0.084
|198.338
|8
|10
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|هوندا
|18
|1:18.202
|1.178
|0.081
|198.133
|9
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|فيراري
|20
|1:18.213
|1.189
|0.011
|198.105
|10
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|مرسيدس
|16
|1:18.312
|1.288
|0.099
|197.854
|11
|18
|لانس سترول
|أستون مارتن
|مرسيدس
|20
|1:18.352
|1.328
|0.040
|197.753
|12
|7
|كيمي رايكونن
|ألفا روميو
|فيراري
|22
|1:18.531
|1.507
|0.179
|197.302
|13
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|ألفا روميو
|فيراري
|19
|1:18.556
|1.532
|0.025
|197.240
|14
|5
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|مرسيدس
|17
|1:18.614
|1.590
|0.058
|197.094
|15
|14
|فرناندو ألونسو
|ألبين
|رينو
|15
|1:18.847
|1.823
|0.233
|196.512
|16
|31
|إستيبان أوكون
|ألبين
|رينو
|17
|1:18.999
|1.975
|0.152
|196.134
|17
|63
|جورج راسل
|ويليامز
|مرسيدس
|19
|1:19.211
|2.187
|0.212
|195.609
|18
|47
|ميك شوماخر
|هاس
|فيراري
|14
|1:19.238
|2.214
|0.027
|195.542
|19
|6
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|مرسيدس
|12
|1:19.313
|2.289
|0.075
|195.357
|20
|9
|نيكيتا مازيبين
|هاس
|فيراري
|15
|1:20.479
|3.455
|1.166
|192.527
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