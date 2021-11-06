تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / نوريس يتّجه للانطلاق من آخر الترتيب في المكسيك بعد تغييره لمحرّكه التالي / أوكون يصبح رابع سائق في المكسيك يتلقّى عقوبة إثر تغيير وحدة طاقته
فورمولا 1 / جائزة المكسيك الكبرى تقرير التجارب

بيريز يُلهب حماس جماهيره ويتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في المكسيك

أحرز المكسيكي سيرجيو بيريز الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الثالثة من جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد ليتفوّق على زميله ماكس فيرشتابن، وذلك وسط سيطرة مطلقة من قبل ريد بُل.

بيريز يُلهب حماس جماهيره ويتصدّر التجارب الحرّة الثالثة في المكسيك

لم تشهد بداية الحصّة الكثير من الحركة، ولدى دخول يوكي تسونودا أوّلًا فقد تذمّر من أنّ المسار زلق عند المنعطف الرابع وذلك بسبب وجود بعض الزيت من السباقات المساندة الأخرى والذي تمتّ تغطيته بالرمال لتجفيفه.

وبالفعل تكرّر ذلك السيناريو مع العديد من السائقين، حيث قال كارلوس ساينز الإبن: "لقد كان ذلك تفحيطًا رائعًا".

وبعد تأخّر طويل دخل السائقون إلى الحلبة أخيرًا لإتمام برامجهم، لكنّ هاميلتون أغلق مكابحه بقوّة مرّة أخرى عند المنعطف الأوّل ومّر إطاراته مبكّرًا.

واعتمد فيرشتابن استراتيجيّة لفّتَي تبريد لإطاراته بين لفّاته السريعة وهو ما ساعده على التمتّع بالزمن الأسرع بفارقٍ مريح مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى بـ 1:17.217 دقيقة.

ومجدّدًا كان الزحام حاضرًا بقوّة، حيث قال فالتيري بوتاس ساخرًا: "هذه جنّة الزحام هنا".

وعاد السائقون في الدقائق الأخيرة لإجراء آخر تدريباتهم على التصفيات، حيث قفز بيريز إلى الصدارة بـ 1:17.024 دقيقة وهو ما ألهب حماس جماهيره المحليّة.

في المقابل اشتكى فيرشتابن خلال محاولته الأخيرة قائلًا: "يبدو كما لو أنّه لا يوجد تماسك على الإطلاق" وهو ما دفعه للعودة مبكّرًا إلى خطّ الحظائر ليضمن بذلك بيريز الصدارة بفارق 0.193 ثانية أمامه.

لكنّ ثنائيّ ريد بُل كان بعيدًا للغاية في النهاية، حيث كان هاميلتون وبوتاس في المركزين الثالث والرابع على التوالي على بُعد أكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية عن بيريز.

وعندما أعلمه مهندسه بالفارق مع بيريز، قال هاميلتون متفاجئًا: "ستّة أعشارٍ ونصف!".

وتواجد ساينز الإبن في مركز أفضل البقيّة خامسًا لكن على بُعد ثانية عن الصدارة، وتقدّم الإسباني بفارق 0.008 ثانية عن يوكي تسونودا.

وذهب المركز السابع إلى دانيال ريكاردو الذي تقدّم على بيير غاسلي وشارل لوكلير الذي عانى بشكلٍ كبير من ضعف استقرار القسم الخلفي من سيارته. في المقابل أكمل لاندو نوريس ترتيب العشرة الأوائل لصالح مكلارين.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 15 1:17.024     201.163
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 12 1:17.217 0.193 0.193 200.660
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 14 1:17.675 0.651 0.458 199.477
4 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 17 1:17.708 0.684 0.033 199.392
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 20 1:18.029 1.005 0.321 198.572
6 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 25 1:18.037 1.013 0.008 198.551
7 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 15 1:18.121 1.097 0.084 198.338
8 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 18 1:18.202 1.178 0.081 198.133
9 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 20 1:18.213 1.189 0.011 198.105
10 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 16 1:18.312 1.288 0.099 197.854
11 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 20 1:18.352 1.328 0.040 197.753
12 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 22 1:18.531 1.507 0.179 197.302
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 19 1:18.556 1.532 0.025 197.240
14 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 17 1:18.614 1.590 0.058 197.094
15 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 15 1:18.847 1.823 0.233 196.512
16 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 17 1:18.999 1.975 0.152 196.134
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 19 1:19.211 2.187 0.212 195.609
18 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 14 1:19.238 2.214 0.027 195.542
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 12 1:19.313 2.289 0.075 195.357
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 15 1:20.479 3.455 1.166 192.527
المشاركات
التعليقات
نوريس يتّجه للانطلاق من آخر الترتيب في المكسيك بعد تغييره لمحرّكه
المقال السابق

نوريس يتّجه للانطلاق من آخر الترتيب في المكسيك بعد تغييره لمحرّكه
المقال التالي

أوكون يصبح رابع سائق في المكسيك يتلقّى عقوبة إثر تغيير وحدة طاقته

أوكون يصبح رابع سائق في المكسيك يتلقّى عقوبة إثر تغيير وحدة طاقته
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

"فيا": حلبة جدّة ستكون جاهزة لاستضافة سباق الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا": حلبة جدّة ستكون جاهزة لاستضافة سباق الفورمولا واحد

مشاهد الإعادة غيّرت رأي ريكاردو حيال حادثته مع بوتاس في المكسيك
فورمولا 1 فورمولا 1

مشاهد الإعادة غيّرت رأي ريكاردو حيال حادثته مع بوتاس في المكسيك

فيراري أملت الحصول على "جولة أفضل" في المكسيك بالرغم من استعادتها المركز الثالث
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري أملت الحصول على "جولة أفضل" في المكسيك بالرغم من استعادتها المركز الثالث

هاميلتون يخشى أنه "سيكون في مأزق" إن واصلت ريد بُل على نفس المستوى
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يخشى أنه "سيكون في مأزق" إن واصلت ريد بُل على نفس المستوى

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.