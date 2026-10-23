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بيريز يلمّح إلى الاعتزال: "لن أبقى في الفورمولا 1 لسنوات طويلة"

قد يكون سيرجيو بيريز بصدد التخطيط لإنهاء مسيرته في عالم الفورمولا 1 قريبًا.

كمال سنجول خلدون يونس

منشور: 23-10-2026

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سيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

عاد سيرجيو بيريز إلى بطولة العالم للفورمولا 1 مع فريقه الجديد كاديلاك في موسم 2026، بعد ابتعاده عن المنافسات لمدة عام واحد.

ومع تبقّي ستة سباقات على نهاية الموسم، أدلى السائق المكسيكي بتصريحات لافتة توحي بأن مسيرته تقترب من نهايتها.

وضمن حديثه إلى القناة التلفزيونية المكسيكية "تيليفيزا"، أوضح بيريز أن قيادة كاديلاك إلى قمة الفورمولا 1 ستستغرق وقتًا أطول مما كان يتوقع.

حيث قال بيريز: "سيستغرق هذا المشروع وقتًا أطول مما اعتقدت".

وأكمل: "من الصعب تحديد عدد السنوات التي سيستغرقها ذلك بالضبط، لكنني لا أعتقد أنني أخطط للبقاء في الفورمولا 1 لسنوات طويلة أخرى".

وأضاف: "الأشخاص الذين يعرفون الفورمولا 1 جيدًا يدركون ما أنا قادر على تقديمه".

سيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

وأردف: "كان من المهم جدًا بالنسبة إليّ أن أثبت لنفسي أن الظروف التي واجهتها خلال السنوات القليلة الماضية حالت دون إظهار مستواي الحقيقي".

واسترسل: "أدرك أنني أقرب إلى نهاية مسيرتي منها إلى بدايتها. ولهذا السبب، أريد الاستمتاع بكل سباق متبقٍ إلى أقصى حد. فالتسابق في الفورمولا 1 كان حلمي دائمًا".

وتابع: "الشيء الوحيد الذي يدفعني إلى التفكير في إنهاء مسيرتي هو أطفالي".

واستكمل: "كنت أتمنى التسابق لسنوات طويلة مثل فرناندو ألونسو، لكن أطفالي بلغوا عمرًا أرغب فيه بقضاء المزيد من الوقت معهم".

وقال في ختام حديثه: "أهتم أيضًا بمشاريع خارج رياضة السيارات. أريد مغادرة الفورمولا 1 برأس مرفوع. وأعتقد أن الصورة ستتضح قريبًا بشأن الموعد المحدد الذي سأنهي فيه مسيرتي".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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