بيريز يلقي اللوم على الزحام في تصفيات موناكو "الكارثية"
انتقل سيرجيو بيريز من السعي للمنافسة على مراكز المقدمة إلى "كارثة" في تصفيات موناكو، وألقى باللوم على التصفيات والملصقات الدعائية في خروجه من القسم الأول.
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
تمكن المكسيكي من شق طريقه نحو المركز الخامس في التجارب الحرة الثالثة، رغم تصريحه بأن ريد بُل ليست جاهزة للتصفيات.
وأجرى الفريق تعديلات على سيارته، لكنها لم تكن كافية لمساعدته في التصفيات التي أنهاها بالمركز 18.
وتعقيباً على الحصة، أشار بيريز إلى أن الزحام كان عاملاً رئيسياً فيما حصل، كما أن الاحتكاك بالملصقات الدعائية على الحائط من قبل السيارات الأخرى زاد المشكلة سوءاً.
فقال: "كانت تصفيات كارثية لأنني واجهت في البداية الكثير من الزحام ضمن المنعطف السادس والسابع، وكانت هناك بعض الملصقات الدعائية على المسار في رأس المنعطف الثامن، وكان عليّ تفادي كل ذلك".
وأكمل: "انتهى بي المطاف وقد خسرتُ عدة أعشار الثانية التي كانت كافية لي للتقدم للقسم الثاني. كنت متأخراً بنصف ثانية عن صاحب المركز الأول. كانت تصفيات كارثية لسوء الحظ".
وكان بيريز بعيداً بُعشري ثانية عن التأهل للقسم الثاني بعد أن فشل في تحسين زمنه.
سيرجيو بيريز، ريد بُل
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
وشعر المكسيكي أن اللمحات الجيدة من التجارب الحرة الثالثة لم تُترجم إلى تأدية جيدة في التصفيات، وأن الجولة "انتهت" بالنسبة له نظراً لصعوبة التجاوز على حلبة موناكو الضيقة.
فقال: "انتهت الجولة عملياً، فلا مجال للتجاوز هنا للأسف".
واسترسل: "كنت أبحث عن أمل اليوم صباحاً. فقد كنت بالمركز الخامس. أجرينا بعض التعديلات لكن للأسف لم تكن كافية".
واختتم: "ذلك مؤلم حقاً، لأنني لو قدمت لفة اعتيادية لكانت كافية للتقدم للقسم الثاني، لكن مع الزحام، كان ذلك صعباً حقاً".
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