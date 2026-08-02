بيريز يكشف كيف جعلته قيادة فيرستابن "الفطرية" سائقاً أسرع في الفورمولا 1
قال سيرجيو بيريز إن مراقبة القيادة "الفطرية" لبطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن خلال الأعوام الأربعة التي أمضاها إلى جانبه في ريد بُل بين عامي 2021 و2024 جعلته سائقاً أسرع في بطولة العالم للفورمولا 1، رغم الضغوط الهائلة التي يفرضها التنافس مع الهولندي.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
خلال ظهوره في بودكاست "هاي برفورمانس"، كشف بيريز عن تفاصيل الأجواء الداخلية داخل فريق ميلتون كينز. ورغم أن السائق المكسيكي تحدث في مناسبات سابقة عن أن تركيز الفريق الكامل على فيرستابن كان أحد الأسباب التي أدت إلى رحيله في نهاية موسم 2024، فإنه أشاد هذه المرة بالقدرة الفريدة لزميله السابق على توجيه تطوير السيارة وتحفيز أفراد الفريق.
وقال بيريز: "بعد أربع سنوات إلى جانب ماكس، أستطيع القول إنه قوة دافعة. ورغم أنه يحظى بكل الدعم الذي يمكن لأي سائق سباقات أن يحلم به، فإن ماكس يمثل قوة هائلة، وسائقاً متكاملاً بشكل استثنائي في جميع الجوانب."
وأضاف: "لقد علمني أيضاً كيف أقود الفريق. ماكس قائد بالفطرة في الطريقة التي يدفع بها كل من حوله إلى تقديم أفضل أداء. إنه يعرف تماماً ما يحتاج إليه ليكون سريعاً، ويعرف أيضاً أين تكمن نقاط ضعفه."
وأكمل: "إنه أيضاً مجتهد للغاية. لذلك، فإن التعلم من ماكس ومشاهدة ذلك عن قرب طوال أربع سنوات، ومع سيارات مختلفة تماماً، جعلني بالتأكيد سائقاً أسرع."
وعند حديثه عن سر نجاح فيرستابن، أوضح بيريز أن أبرز ما يميزه هو قدرته على توجيه الفريق نحو المسار الصحيح.
وقال: "توجيه الفريق في اتجاه معين ومنحه الرؤية الصحيحة أمر لا يستطيع القيام به سوى عدد قليل جداً من السائقين."
وأضاف: "أن تخبر الفريق بدقة أين نعاني وكيف يمكننا الوصول إلى المستوى الذي نريده، فهذا شيء فريد للغاية، وهو أمر تعلمته منه."
وكان بيريز قد فقد مقعده في ريد بُل لصالح ليام لاوسون في موسم 2025، قبل أن يبتعد عن البطولة لمدة عام، ثم يعود في موسم 2026 مع فريق كاديلاك المنضم حديثاً إلى شبكة الفورمولا 1.
وبعد انتهاء النصف الأول من الموسم، يحتل السائق المكسيكي المركز الثاني والعشرين في ترتيب بطولة السائقين.
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
بيريز يكشف كيف جعلته قيادة فيرستابن "الفطرية" سائقاً أسرع في الفورمولا 1
نوريس يكشف كيف ساهمت منافسته الشرسة مع بياستري في تطوير مستواه في الفورمولا 1
رالي فنلندا: باجاري يحقق فوزه الثاني توالياً بانتصار عاطفي على أرضه
فريد فاسور يحدد أولوية فيراري للتقدم في النصف الثاني من موسم 2026
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات