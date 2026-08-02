بيريز يكشف كيف جعلته قيادة فيرستابن "الفطرية" سائقاً أسرع في الفورمولا 1

خلال ظهوره في بودكاست "هاي برفورمانس"، كشف بيريز عن تفاصيل الأجواء الداخلية داخل فريق ميلتون كينز. ورغم أن السائق المكسيكي تحدث في مناسبات سابقة عن أن تركيز الفريق الكامل على فيرستابن كان أحد الأسباب التي أدت إلى رحيله في نهاية موسم 2024، فإنه أشاد هذه المرة بالقدرة الفريدة لزميله السابق على توجيه تطوير السيارة وتحفيز أفراد الفريق.

وقال بيريز: "بعد أربع سنوات إلى جانب ماكس، أستطيع القول إنه قوة دافعة. ورغم أنه يحظى بكل الدعم الذي يمكن لأي سائق سباقات أن يحلم به، فإن ماكس يمثل قوة هائلة، وسائقاً متكاملاً بشكل استثنائي في جميع الجوانب."

وأضاف: "لقد علمني أيضاً كيف أقود الفريق. ماكس قائد بالفطرة في الطريقة التي يدفع بها كل من حوله إلى تقديم أفضل أداء. إنه يعرف تماماً ما يحتاج إليه ليكون سريعاً، ويعرف أيضاً أين تكمن نقاط ضعفه."

وأكمل: "إنه أيضاً مجتهد للغاية. لذلك، فإن التعلم من ماكس ومشاهدة ذلك عن قرب طوال أربع سنوات، ومع سيارات مختلفة تماماً، جعلني بالتأكيد سائقاً أسرع."

وعند حديثه عن سر نجاح فيرستابن، أوضح بيريز أن أبرز ما يميزه هو قدرته على توجيه الفريق نحو المسار الصحيح.

وقال: "توجيه الفريق في اتجاه معين ومنحه الرؤية الصحيحة أمر لا يستطيع القيام به سوى عدد قليل جداً من السائقين."

وأضاف: "أن تخبر الفريق بدقة أين نعاني وكيف يمكننا الوصول إلى المستوى الذي نريده، فهذا شيء فريد للغاية، وهو أمر تعلمته منه."

وكان بيريز قد فقد مقعده في ريد بُل لصالح ليام لاوسون في موسم 2025، قبل أن يبتعد عن البطولة لمدة عام، ثم يعود في موسم 2026 مع فريق كاديلاك المنضم حديثاً إلى شبكة الفورمولا 1.

وبعد انتهاء النصف الأول من الموسم، يحتل السائق المكسيكي المركز الثاني والعشرين في ترتيب بطولة السائقين.