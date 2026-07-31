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بيريز يكشف كواليس "أصعب" مقعد في الفورمولا 1 إلى جانب ماكس فيرستابن

وصف سيرجيو بيريز قيادة سيارة ريد بُل إلى جانب بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن بأنها "أصعب" مهمة في الفورمولا 1.

منشور:
سيرجيو بيريز، كاديلاك

سيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

دافع بيريز عن ألوان ريد بُل بين عامي 2021 و2024، قبل أن يحل محله ليام لاوسون في موسم 2025. وبعد ابتعاده عاماً واحداً عن البطولة، وقّع السائق المكسيكي مع فريق كاديلاك، المنضم حديثاً إلى الفورمولا 1، لموسم 2026.

ويواجه فريق ريد بُل منذ فترة صعوبة في العثور على سائق قادر على استخراج المستوى نفسه من الأداء الذي يقدمه فيرستابن بسيارة الفريق.

فبعد ترقية لاوسون إلى المقعد في 2025، استُبدل بعد سباقين فقط بيوكي تسونودا، الذي استمر حتى نهاية الموسم، قبل أن يتعاقد الفريق مع إسحاق حجار لموسم 2026.

وخلال ظهوره في بودكاست "هاي برفورمانس"، استعاد بيريز تجربته التي استمرت أربعة أعوام مع الفريق، وقال: "مواجهة ماكس في ريد بُل هي الأصعب."

وأضاف: "مواجهته في أي فريق آخر ستكون صعبة جداً أيضاً، لكن مواجهته في ريد بُل، داخل فريقه ومع أشخاصه، أمر صعب."

وأكمل: "أنت بحاجة إلى الأفضل في كل المجالات، لكنك لا تملكه، بينما هو يمتلك كل شيء. جميع الفرص من ناحية الهندسة، والمهندسين الكبار، والمهندسين أصحاب الخبرة، كل ذلك يذهب إلى ماكس."

ورغم هذه الصعوبات، أكد بيريز أنه تقبل هذا الواقع منذ انضمامه إلى الفريق.

وقال: "لكنني كنت أعرف ذلك قبل أن أنضم. لذلك قلت لنفسي إن لدي خيارين: إما أن أشتكي، أو أن أعمل بما هو متاح لي، وهذا ما فعلته."

وأضاف: "طوال الأعوام الأربعة التي قضيتها هناك، احتفظت بالفريق الهندسي نفسه، وهذا أمر أشعر بفخر كبير تجاهه."

وبعد انتهاء النصف الأول من الموسم مع كاديلاك، الذي انضم إلى شبكة الفورمولا 1 في 2026 بوصفه الفريق الحادي عشر، يحتل بيريز المركز الثاني والعشرين في بطولة السائقين.

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