بيريز يكشف عن "مفتاح احتفاظه" بمقعده مع ريد بُل

أكمل بيريز موسم 2023 المنصرم في الفورمولا واحد، ثانياً ضمن الترتيب العام خلف زميله ماكس فيرستابن، لكن مع نصف عدد النقاط تقريباً مقارنة ببطل العالم، حيث هيمنت العلامة النمساوية لتفوز بجميع السباقات ما عدا واحد فقط.

ورغم البداية الممتازة لموسمه عبر الفوز بسباقين واقترابه من فيرستابن ضمن الترتيب العام، لكنه واجه تحديات لاحقاً منعته من مواصلة تقديم وتيرة ثابتة.

كما أدى غيابه عن النقاط ومعاناته على متن السيارة إلى ظهور إشاعات وتكهنات حيال مستقبله مع الفريق، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية موسم 2024.

وتكلم بيريز ضمن مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال التحديات التي واجهها في 2023، كما أضاء على الناحية التي يعتقد أنها ستكون مفتاحه للاحتفاظ بمقعده.

فقال: "أريد الوصول إلى ثباتٍ مستمر، وبناء منصة".

وأكمل: "ما افتقدته في الموسم الماضي هو التقدم. بدأت الموسم بشكل جيد جداً وكنت أجاري ماكس. لكنني لم أتمكن من التقدم في الموسم".

وأردف: "بل حتى أنني تراجعت في بعض الأحيان. لذا، هذه هي أولويتي: أن أتمكن من مواصلة التقدم طوال الموسم".

ولعل من أهم المشاكل التي كان يواجهها بيريز على متن سيارة ريد بُل، تتمحور حول معاناته في تعديل أسلوب قيادته ليتناسب مع تطويرات السيارة خلال الموسم، الأمر الذي غالباً ما يتفوق فيه فيرستابن.

وبدأت مشكلة بيريز هذه في برشلونة، التي شكلت أول خمس جولات شهدت فشل المكسيكي بالوصول للقسم الثالث من التصفيات رغم قيادته سيارة مسيطرة.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول ما حصل بدءاً من إسبانيا، وما صعّب عليه الأمر، ردّ بيريز: "شعرت أن السيارة باتت مختلفة، وبات عليّ التفكير كثيراً حيال كيفية القيادة، أكثر من أي وقت مضى".

وأكمل: "هذا ما شكّل نوعاً من التحول في الموسم".

وأردف: "بدأت الموسم بشكل قوي للغاية في أول 5 أو 6 سباقات، من ثم لم أتطوّر بالتزامن مع السيارة. أعتقد أن ذلك أمر كان ينقصني في الموسم، وهو مجال أريد التحسّن فيه بشكل هائل للموسم المقبل".

واختتم: "قدمت لي هذه المشاكل فهماً أوضح بكثير لكيفية إعداد السيارة، وذلك أمر أحتاج للبحث فيه عند تعرضي لمشكلة. أعتقد أن هذا أمر سيرفع من مستواي بالتأكيد للموسم المقبل".