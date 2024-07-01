بيريز يكشف عن أضرار كبيرة لسيارته في سباق النمسا

كشف المكسيكي عن "ثقب" كبير في جانب سيارته ريد بُل، بعد معركة اللفة الافتتاحية التي جمعته مع أوسكار بياستري سائق مكلارين.

جمعت حادثة بين السائقين خلال اللفة الافتتاحية من سباق جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد، ما تسبب بتضرر واضح لسيارة ريد بُل.

وشرح بيريز أنه لم يكن قادراً على تفادي خوض سباق صعب بعد ضرر بهذا الحجم، حيث أكمل سابعاً مع قطع خط النهاية.

بالمقابل، أحرز بياستري منصة تتويج بالمركز الثاني خلف جورج راسل سائق مرسيدس، الذي ورث الفوز بعد الحادثة التي دمّرت سباق ماكس فيرستابن ولاندو نوريس.

وبعد السباق، كتب بيريز على قنوات التواصل الاجتماعي: "لم يكن بوسعي فعل أي شيء بعد الضرر الذي تعرضت له السيارة منذ البداية".

وأكمل: "خسرنا وعانينا الكثير طوال السباق… قاتلت حتى النهاية محاولاً التعويض. سأقدم كامل طاقتي في السباق المقبل".

ونشر بيريز على إنستاغرام، صورة للضرر الكبير الذي تعرض له جانب سيارته.