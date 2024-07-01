بيريز يكشف عن أضرار كبيرة لسيارته في سباق النمسا
واجه سيرجيو بيريز سائق ريد بُل سباقاً صعباً للغاية في النمسا، حيث تأثرت وتيرته بضرر كبيرة لسيارته.
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
كشف المكسيكي عن "ثقب" كبير في جانب سيارته ريد بُل، بعد معركة اللفة الافتتاحية التي جمعته مع أوسكار بياستري سائق مكلارين.
جمعت حادثة بين السائقين خلال اللفة الافتتاحية من سباق جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد، ما تسبب بتضرر واضح لسيارة ريد بُل.
وشرح بيريز أنه لم يكن قادراً على تفادي خوض سباق صعب بعد ضرر بهذا الحجم، حيث أكمل سابعاً مع قطع خط النهاية.
بالمقابل، أحرز بياستري منصة تتويج بالمركز الثاني خلف جورج راسل سائق مرسيدس، الذي ورث الفوز بعد الحادثة التي دمّرت سباق ماكس فيرستابن ولاندو نوريس.
وبعد السباق، كتب بيريز على قنوات التواصل الاجتماعي: "لم يكن بوسعي فعل أي شيء بعد الضرر الذي تعرضت له السيارة منذ البداية".
وأكمل: "خسرنا وعانينا الكثير طوال السباق… قاتلت حتى النهاية محاولاً التعويض. سأقدم كامل طاقتي في السباق المقبل".
ونشر بيريز على إنستاغرام، صورة للضرر الكبير الذي تعرض له جانب سيارته.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
راسل يرث الفوز بعد معركةٍ داميةٍ دمّرت سباق فيرستابن ونوريس في النمسا
فيرستابن يضرب بقبضة حديدية ويثبت تفوّقه في تصفيات النمسا
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
نوريس "سيتوقف عن احترام" فيرستابن إن لم يتحمل المسؤولية في حادثة النمسا
فيرستابن يوجّه انتقاداته ويكشف سبب الحادثة مع نوريس في سباق النمسا "الكارثي"
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟
أحدث الأخبار
تشكيلة سائقي الفورمولا 1 في 2025، من سيتواجد على شبكة الانطلاق في الموسم المُقبل؟
ساينز لن يُضغط عليه لاتّخاذ قراره بشأن 2025 بالرغم من فقدان ويليامز صبرها
تحليل: فيرستابن أثبت مجدداً أنه لم يتغيّر أو ينضج منذ 2021
بياستري "متألم" من منصة التتويج في سباق النمسا
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات