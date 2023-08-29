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بيريز يكشف سبب فارق الوتيرة بينه وبين فيرستابن في سباق هولندا

شرح سيرجيو بيريز سائق ريد بُل السبب وراء فارق الوتيرة الكبير مقارنة بزميله ماكس فيرستابن خلال سباق جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
سيرجيو بيريز، ريد بُل

هطلت الأمطار مع بداية السباق على حلبة زاندفورت وسرعان ما ردّ بيريز الذي انطلق سابعاً بالدخول مباشرة إلى وقفة صيانة للانتقال إلى إطارات انترميديت.

وهذا ما فعله الجميع لاحقاً، لكن المكسيكي خرج كأسرع السائقين ممتلكاً أفضلية الإطارات الكبيرة وتصدر الجميع.

لكن فيرستابن لاحقاً بدا أسرع بشكل كبير للغاية من بيريز، حيث قلص الفارق خلف زميله إلى 4 ثوان فقط قبل أن يدخل قبله لمنصة الصيانة لتبديل الإطارات (اندركت).

وأشار بيريز إلى هذا الفارق الكبير في الوتيرة مؤكداً أن السبب هو سعيه للحفاظ على إطارات انترميديت على مسار آخذ بالجفاف، لأن فريقه ريد بُل أخبره بأن هناك المزيد من الأمطار.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول فارق الوتيرة الكبير بينه وبين فيرستابن، أجاب بيريز: "كنا نتوقع الأمطار، قال لي الفريق بأن هناك المزيد من الأمطار". 

وأكمل: "كان المسار يجف، ولو ضغطتُ أكثر لدمّرتُ الإطارات تماماً".

ولو وصلت الأمطار وفق المتوقع، لتمكن بيريز من الاحتفاظ بمركز الصدارة لفترة أطول، لكنه انزلق لاحقاً مع الأمطار الغزيرة وخسر مركزه لصالح فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

وبعد تلقي عقوبة 5 ثوانٍ لإسراعه ضمن خط الصيانة، تراجع بيريز حتى المركز الرابع خلف بيير غاسلي سائق ألبين.

حيث قال: "كانت إطارات انترميديت سريعة جداً، جداً لذا الثناء موجه للفريق على وقفة الصيانة المبكرة تلك".

وأكمل: "للأسف، لم تكن التوقعات صحيحة بقدوم المزيد من الأمطار حين كنت على إطارات انترميديت، وإلا كنت لضغطتُ أكثر في القسم الأول. ربما لحافظت على الصدارة لفترة أطول".

وأردف: "كانت بداية السباق فوضوية، مع تغير كبير في الظروف الجوية، للأسف، القرار الرائع بدخول منصة الصيانة مبكراً لم يكن رائعاً في نهاية المطاف".

واسترسل: "من المؤسف خسارة منصة التتويج لأنني شعرت بأنني كنت أستحقها".

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وكان بيريز قد ردّ على دخول فيرستابن إلى منصة الصيانة قبله (اندركت)، عبر الدخول والتخلي عن إطارات انترميديت في اللفة 12.

حيث عاد إلى المسار بفارق 3.5 ثانية خلف زميله بطل العالم.

وتعليقاً على مركزه حينها والاستراتيجية المطبقة، قال بيريز: "أعتقد أنه في مثل تلك السيناريوهات فإن الفريق يمتلك معلومات أكثر مما نمتلكه (نحن السائقين)".

واختتم: "لذا، من الواضح أننا سنقوم بمراجعة السباق خلال الاجتماع، وأنا واثق أنه هناك سبب وراء ذلك (أندركت الذي قام به فيرستابن ليتقدم عليه)".

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