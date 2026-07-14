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بيريز يكشف رسالة قاسية من هورنر قبل انضمامه إلى ريد بُل: "السيارة الثانية موجودة لأننا مضطرون لذلك فقط"

كشف سيرجيو بيريز أن كريستيان هورنر المدير السابق لفريق ريد بُل أبلغه بصراحة عند انضمامه إلى الفريق أن السيارة الثانية موجودة فقط "لأنهم مضطرون لذلك"، وأنهم كانوا سيكتفون بالتسابق بسيارة ماكس فيرستابن وحدها لو كان الأمر بأيديهم.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز، ريد بُل

ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز، ريد بُل

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

كشف سيرجيو بيريز أن كريستيان هورنر المدير السابق لفريق ريد بُل أبلغه بصراحة عند انضمامه إلى الفريق أنهم يشاركون بسيارتين فقط لأن القوانين تفرض ذلك، مؤكدًا أنهم كانوا سيكونون سعداء بالتسابق بسيارة واحدة يقودها ماكس فيرستابن.

وخلال ظهوره في بودكاست هاي بيرفورمانس، سلط السائق المكسيكي الضوء على الواقع الذي واجهه عند انضمامه إلى فريق ميلتون كينز في عام 2021. وأوضح بيريز، الذي انضم منذ ذلك الحين إلى كاديلاك، أن البنية التحتية الكاملة للفريق ومسار تطوير السيارة كانا موجهين بالكامل لخدمة زميله بطل العالم أربع مرات.

حيث قال: "في أول لقاء جمعني بكريستيان، قال لي: نحن نتسابق بسيارتين لأننا مضطرون لذلك، وإلا لكنا سعداء جدًا بالتسابق بسيارة واحدة فقط وكل شيء من أجل ماكس، وكل شيء يدور حول ماكس. نحن نريد الفوز بالبطولة".

وتابع: "لذلك قلت لنفسي: انظر، لقد جئت إلى هنا، وسأستفيد إلى أقصى حد من كل ما هو متاح لي. وهذا ما فعلته بالفعل. ذهبت إلى هناك مستخدمًا الأدوات المتاحة لي، والتي كانت تحت تصرفي. وأعتقد أنني قدمت أكثر مما كان متوقعًا مني في جميع الجوانب. وسارت الأمور بشكل مثالي".

وأردف: "بالطبع، كانت هناك فترات صعبة جدًا، خاصة في النهاية. كان هناك ضغط كبير، والجميع داخل الفريق. لقد حققنا نجاحًا كبيرًا للغاية. لذلك أعتقد أن الناس شعروا بالملل، وبدأوا يتصارعون فيما بينهم، وظهرت كل تلك الدراما في النهاية. لكن رغم ذلك، كانت أربعة أعوام رائعة".

كريستيان هورنر، ريد بُل

كريستيان هورنر، ريد بُل

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأضاف: "لقد قدمت أكثر مما كان متوقعًا مني، ولم يدركوا حجم العمل الذي قمت به خلال أربعة أعوام إلا بعد رحيلي، وبعدما جلبوا جميع السائقين الآخرين".

هذا وأشار التقرير إلى أنه، رغم تأكيد بيريز أن هورنر ومستشار رياضة المحركات هيلموت ماركو كانا سعيدين بالفعل عندما كان يحقق الانتصارات، فإن الأولوية داخل الفريق لم تتغير أبدًا. كما أوضح أن الفارق بينه وبين زميله كان يتسع أكثر مع إدخال التطويرات التقنية.

وغادر بيريز ريد بُل في نهاية موسم 2024 بعد أربعة مواسم مع الفريق، قبل أن يبتعد عن السباقات لمدة عام، ثم يعود إلى الفورمولا 1 مع كاديلاك في موسم 2026.

ومنذ رحيل بيريز عن الفريق النمساوي، تناوب على مزاملة فيرستابن كل من ليام لاوسون، ويوكي تسونودا، وحاليًا إسحاق حجار.

وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن ريد بُل كانت ستفوز ببطولة الصانعين في عام 2025 لو بقي مع الفريق، أجاب بيريز: "لا أحد يعلم. لا يمكنك أن تعرف ذلك. لكن على المستوى الشخصي، ما زلت صديقًا مقربًا للجميع في ريد بُل، وكذلك للجميع في أستون مارتن".

واختتم: "وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة لي. لقد حافظت على مصداقيتي وامتناني لهم جميعًا. ريد بُل غيرت مسيرتي المهنية، وأستون مارتن/ريسينغ بوينت منحتني فرصة كبيرة. وفي نهاية المطاف، هذه مجرد مشاريع تجارية، وعليك أن تعرف كيف تتعامل معها".

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