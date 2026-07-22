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بيريز يكشف: آخر ستة أشهر في ريد بُل كانت "سامة للغاية"

أكد سيرجيو بيريز سائق كاديلاك الحالي، أن فترته الأخيرة مع فريق ريد بُل كانت مرهقة للغاية من الناحية النفسية، وأنه فكر بجدية خلال تلك الفترة في إنهاء مسيرته ضمن منافسات بطولة العالم للفورمولا 1 بالكامل.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
سيرجيو بيريز، كاديلاك

سيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: لارس بارون / غيتي إيماجز

ضمن مقابلة في بودكاست "هاي بيرفورمانس"، وصف سيرجيو بيريز الضغوط النفسية التي عاشها في أشهره الأخيرة إلى جانب زميله ماكس فيرستابن.

حيث قال: "كانت آخر ستة أشهر لي مع ريد بُل صعبة جدًا، رغم أنني أعتبر نفسي شخصًا يتمتع بقوة ذهنية".

وأضاف: "لقد كانت صعبة كثيرًا، كثيرًا".

وأردف: "بل يمكنني وصف تلك الفترة بأنها 'سامة'. لذلك كنت أرغب حقًا في أخذ استراحة". 

وتابع: "وجاءت فكرة عدم المشاركة لموسم واحد في التوقيت المناسب تمامًا بالنسبة إلي".

وقد أمضى بيريز أربعة مواسم مع ريد بُل إلى جانب فيرستابن، ولعب دورًا رئيسيًا في تتويج الفريق ببطولة الصانعين عامي 2022 و2023. 

وخلال الفترة نفسها، أحرز فيرستابن أيضًا أربعة ألقاب متتالية في بطولة السائقين.

لكن بيريز أكد أن هذا النجاح الكبير أدى إلى ظهور مشاكل غير متوقعة داخل الفريق.

ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز، ريد بُل

ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز، ريد بُل

الصورة من قبل: Zak Mauger / Motorsport Images

حيث قال موضحًا: "كان هناك الكثير من الضغوط داخل الفريق. بدأ الناس يشعرون بالملل، وبدأوا يتصارعون فيما بينهم".

وأضاف: "مع ذلك، فقد أمضيت أربعة أعوام رائعة".

وغادر بيريز ريد بُل قبل انطلاق موسم 2025، ليحل ليام لاوسون مكانه. لكن السائق النيوزيلندي لم يستمر زميلًا لـ فيرستابن سوى خلال أول سباقين من الموسم، قبل أن يسلم مقعده إلى يوكي تسونودا ويعود إلى فريق ريسينغ بولز.

واعترف السائق البالغ من العمر 36 عامًا أيضًا بأنه لم يكن متأكدًا من عودته إلى الفورمولا 1 بعد رحيله عن ريد بُل.

حيث قال: "في ذلك الوقت، لم أكن أعلم ما إذا كنت أرغب في العودة".

واختتم: "عندما غادرت الفورمولا 1، اعتقدت بصراحة أن ذلك قد يكون نهاية مسيرتي، وكنت مستعدًا لذلك".

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