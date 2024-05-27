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فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

بيريز يقترب من تجديد عقده مع ريد بُل رغم معاناته في موناكو

يقترب سيرجيو بيريز من تجديد عقده الحالي مع فريقه ريد بُل بالرُغم من نهاية أسبوع أخرى مليئة بالمشاكل خاضها المكسيكي في موناكو.

سيرجيو بيريز، ريد بُل

الصورة من قبل: محتوى ريد بُل

عانى بيريز من أجل الوتيرة على مدار جولة مونتي كارلو، حيث تأهل بالمركز الـ 18 قبل أن يتقدم مركزين على إثر شطب نتيجة ثنائي هاس.

لكن سباقه انتهى في اللفة الأولى بعد الحادثة العنيفة التي تعرض لها جراء اصطدامه مع كيفن ماغنوسن ليرتطم بقوة بالحواجز.

وقد أثار إخفاقه في تسجيل النقاط في موناكو – عقب جولة ضعيفة حل بها ثامنًا في إيمولا كذلك – التساؤلات حول ما إذا سيتعين على ريد بُل البحث عن سائق آخر لمزاملة ماكس فيرستابن في الموسم المُقبل.

مع ذلك، أصرّت مصادر مطلعة على الوضع بأن الفريق النمساوي يرى أن بيريز ما يزال الخيار الأفضل المتاح حاليًا والذي بوسعه العمل بجانب بطل العالم.

وفي ظل أنه لا يُعتقد بأن ريد بُل تقيّم خيار تصعيد يوكي تسونودا من آربي، ومن المعلوم بأنها أخبرت كارلوس ساينز بأنه ليس مرشحًا لهذا المقعد، فإن كل العلامات تشير إلى أن الفريق يتجه للحفاظ على خدمات بيريز.

هذا ويرى كريستيان هورنر مدير الفريق أن بيريز يقدم أداء جيدًا هذا الموسم ويحتاج إلى الثقة كي لا يتراجع.

حيث قال: "كان تشيكو قويًا للغاية في السباقات الستة الأولى، وتأهل على الصف الأول وأنهى بالمركزين الثاني والثالث مسجلًا نقاطًا جيدة. علينا فقط العودة إلى منطقة الثقة وألا نتراجع".

وعند سؤاله عما إذا غيّرت معاناة بيريز الأخيرة من توقيت قرار ريد بُل للموسم المقبل، قال هورنر: "لا في الواقع. حيث أعتقد بأن الأمر يعتمد على الفريق وسنتخذ قرارًا في وقته".

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