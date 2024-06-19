بيريز يُفصح عن تأثير مفاوضات تجديد عقده مع ريد بُل على أدائه في السباقات الأخيرة

أعلنت ريد بُل قُبيل جائزة كندا الكبرى تجديد عقد بيريز لموسمين إضافيين، لكن توقيت تأكيد بقائه أثار الجدل في ظل أنه أتى بعد جولتين ضعيفتين للمكسيكي في إيمولا وموناكو.

كما أن أداءه في مونتريال لم يقلل من علامات الاستفهام حول عقده الجديد، وذلك بعد خروجه من القسم الأول للتصفيات للجولة الثانية على التوالي ومعاناته من انسحاب آخر في السباق.

مع ذلك، وبعد أن حُسم مستقبله في الفورمولا 1، يأمُل بيريز أن يتمكن من قلب حظوظه وتحويل كامل تركيزه نحو النتائج على المسار، وذلك بعد أن وصف عملية المفاوضات "بالمشتتة" له وللفريق.

حيث قال: "تكون هنالك تلك العملية التي تخوضها في كل المفاوضات، والتي لا تكون لطيفة عندما تحصل بين السباقات والأمور حولك تسير بسرعة".

وأضاف: "لذلك من الرائع لي وللفريق التخلص من ذلك التشتيت حتى يتسنى لنا التركيز على الأداء فقط. وأرى بأن ذلك هو أفضل شيء للفريق".

هذا وأبدى بيريز تفاؤله من الشراكة المستمرة بين السائق والفريق، مُضيفًا: "هنالك بعض الفرق الرائعة التي تحقق الكثير من التقدم، وعلينا فعل ذات الأمر. كما أنه من الرائع دومًا أن تكون جزءًا من قوانين جديدة مع ذات الفريق، إذ وعندما تتغير القوانين وأنت جزء من ذات الفريق، فإنك بالفعل تعمل في هذا الجانب وتقدم بعض الأفكار هنا وهناك".