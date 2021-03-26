بيريز يفتقر للوتيرة على مدار اللفّة الواحدة في سيارة ريد بُل

في حين أنّ فيرشتابن تصدّر حصتَي الجمعة، فإنّ بيريز كان عاشر أسرع السائقين في الفترة المسائيّة.

وبحديثه عن يومه الرسميّ الأوّل مع ريد بُل في عطلة نهاية أسبوع السباق، قال بيريز أنّ جدول الأزمنة كشف حقيقة أنّه لم يتأقلم بعد مع سيارة "آر.بي16بي" بعد على صعيد اللفّة الواحدة، لكنّه شعر براحة أكبر على المسافات الطويلة.

وقال المكسيكي: "أمامنا بعض العمل على صعيد الطلعات القصيرة كوني لم أشعر بالراحة مع السيارة على مدار اللفّة الواحدة. لا يزال عليّ التفكير في ما يحدث. لا يبدو أنّ الأمر يأتي على نحوٍ طبيعي على مدار لفّة واحدة".

وأضاف: "لكن على صعيد اللفّات الطويلة فأبدو أكثر ارتياحًا وأعتقد بأنّ وتيرة كانت جيّدة وذلك إيجابي. أعتقد بأنّ أمامنا بعض العمل على صعيد الأداء على الإطارات الليّنة".

وأكمل: "أداء السيارة جيّدٌ ولدينا وتيرة جيّدة وسيكون الأداء متقاربًا في التصفيات. لذا نحتاج للتأكّد من أنّ كلّ شيء على أفضل ما يكون للحصول على بداية جيّدة للموسم".

في المقابل حصل فيرشتابن على البداية التي كان ينتظرها بعد أن تصدّر حصّتَي الجمعة.

ولم يُواجه الهولندي أيّة مشاكل مع سيارته، لكنّه لا يريد الانسياق كثيرًا وراء أداء فريقه الجيّد.

وقال حيال ذلك: "كان يومًا جيّدًا مرّة أخرى، لم يكن من السهل إيجاد التوازن المثاليّ على مدار لفّة كاملة في ظلّ الحرارة والرياح، لكنّني سأقول بأنّه كان يومًا إيجابيًا في المجمل".

وأضاف: "لا تزال هناك الكثير من الأشياء لتحسينها والنظر فيها للغد على صعيد الإطارات والتوازن، كما أنّني أعتقد بأنّ الغد سيشهد رياحًا أقوى وهو ما سيفرض تحديًا كبيرًا على هذه السيارات".

واختتم بالقول: "أنا سعيدٌ ببداية عطلة نهاية الأسبوع، لكنّ الغد يومٌ مختلف وسنرى إن كان بوسعنا فعل ذلك في التصفيات المهمّة".