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بيريز يُعوّل على سيارته الجديدة المشابهة لمرسيدس للتقدّم في 2020

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بيريز يُعوّل على سيارته الجديدة المشابهة لمرسيدس للتقدّم في 2020
من قبل:
, رئيس التحرير
20-02-2020

يأمل سائق فريق ريسينغ بوينت المكسيكي سيرجيو بيريز أن تكون سيارته "مرسيدس الوردية" بنفس سرعة السيارة "الأصلية" مع انطلاق موسم 2020 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

أحدث فريق ريسينغ بوينت ضجّةً في أوساط البطولة عندما ظهرت سيارته خلال اليوم الافتتاحي من التجارب الشتوية بشكلٍ مشابه لسيارة مرسيدس 2019.

وهذا ما دفع البعض إلى تشبيه سيارة ريسينغ بوينت الجديد "آر.بي20" على أنها سيارة "مرسيدس الوردية" إذ يأمل بيريز أن تنعكس الوتيرة الإيجابية مع انطلاق موسم الفورمولا واحد منتصف الشهر المقبل.

وقال بيريز "آمل أن تكون وتيرة سيارتنا مشابهة لوتيرة مرسيدس ولكننا لا نزال في الأيام الأولى".

وأضاف المكسيكي الذي أنهى اليوم الثاني من التجارب في المركز الثاني "لدينا الكثير من الأشياء التي ينبغي عليها القيام بها. الكثير من العمل ينتظرنا حيث يعمل جميع أعضاء الفريق من دون توقف".

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وأكمل "ولكن الشيء الجيد حقًا في هذا الموسم هو أنه سيكون لدينا سيارة مشابهة لتلك التي سنتسابق على متنها في ملبورن. وهذا شيء إيجابي كما تعلمون. بإمكاننا التركيز والتعلّم أكثر من المواسم السابقة عندما كنا دائمًا متأخرين بالعمل على سيارتنا".

واختتم "أعتقد بأننا نسير على الطريق الصحيح وبالتأكيد تمتلك السيارة الإمكانات. لذلك نأمل بدء الموسم بقوّة".

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الكاتب خضر الراوي

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