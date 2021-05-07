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بيريز يعتمد ذات وجهة الإعدادات مثل فيرشتابن لتفادي "التشتت"

كشف سيرجيو بيريز بأنه يتّبع وجهة الإعدادات التي يعتمدها زميله ماكس فيرشتابن من أجل تفادي "التشتت"، بينما يتأقلم مع سيارته ريد بُل في الفورمولا واحد.

بيريز يعتمد ذات وجهة الإعدادات مثل فيرشتابن لتفادي "التشتت"

واجه المكسيكي تحديًا صعبًا في التأقلم مع الخصائص الفريدة لسيارة ريد بُل ذات زاوية الانحناء الأمامي المرتفعة، وذلك بعد انتقاله من صفوف ريسينغ بوينت في نهاية العام الماضي.

ومع محدودية التجارب الشتوية، كان بيريز مستعدًا لإمضاء بعض الوقت من أجل التأقلم مع السيارة، حيث أدرك سريعًا أنه سيكون من غير المُجدي أن يحاول تغيير السيارة لتناسبه أكثر في مرحلة مبكرة من الموسم.

"أتّبع مقاربة أنه يتعيّن عليّ أولًا التأقلم مع السيارة. لدينا وقت محدود للغاية على المسار مع هذه السيارات هذا الموسم، مع القوانين الجديدة للتجارب وكذلك في التجارب الحرة، كل الأمور تحدث بسرعة" قال بيريز.

وأضاف: "من الصعب للغاية القيام بأي عمل مثلما كان معتادًا في التجارب الحرة، حيث كان لدينا وقت أكبر. فقط بضعة طلعات وينتهي اليوم".

وتابع: "في ذات الوقت، لدي مرجع قوي للغاية متمثّل في ماكس، حيث أنّه بطبيعة الحالي يصل بأداء السيارة إلى 110 بالمئة منذ التجارب الحرة الأولى، وحتى سباق الأحد. لذلك أعتقد أنني أحتاج أولًا إلى بلوغ ذلك المستوى ومن ثم أتحرك حوله. تلك هي وجهة نظري".

وأكمل: "ليس من المنطقي اتّباع وجهة أخرى الآن، كونني عندها سأتشتت. لذلك أعمل على أسس مشابهة للغاية لزميلي".

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هذا واعترف بيريز بأن جائزة البرتغال الكبرى الأخيرة قد منحته نهاية الأسبوع التي تعلّم خلالها القدر الأكبر عن السيارة، وذلك بعد التصفيات الصعبة في البحرين والانزلاقات خلال سباق إيمولا.

فقال: "بالرُغم من أنّ النتيجة لم تكن رائعة في البرتغال، لكننا حققنا خطوة للأمام على صعيد وتيرة السباق. والأمر الأهم كان الفهم الأكبر للسيارة".

واختتم: "بعد ذلك، سيكون بوسعك تحليل السباق والمقارنة على العديد من الأصعدة مع المتصدرين، والتعلّم من ذلك عن سلوك السيارة، وكيف يُمكنني تحسين وتيرتي في السباقات. وهذا أمر حققنا فيه خطوة جيّدة بكل تأكيد في الوجهة الصحيحة".

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