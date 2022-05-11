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فورمولا 1 / جائزة ميامي الكبرى أخبار

بيريز يعتقد بأن الفوز كان ممكنًا في ميامي لولا مشكلة المحرك

شعر سيرجيو بيريز بأنه كانت لديه فرصة الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى لولا مشكلة مستشعر المحرك التي كلفته ما يقدّربـ 30 حصانًا.

بيريز يعتقد بأن الفوز كان ممكنًا في ميامي لولا مشكلة المحرك

تأهّل بيريز رابعًا لصالح ريد بُل يوم السبت، وأمضى القسم الأول من السباق وهو يلاحق عن قرب كارلوس ساينز سائق فيراري في المركز الثالث.

لكن وبمجرد أن بدأ المكسيكي بالاقتراب جدًا من ساينز، بلّغ فريقه بخسارته للطاقة، حيث ظن مهندسه في البداية بأن الوقت الذي خسره كان بسبب تراجعه خارج سحب سيارة فيراري.

لكن الفريق وجد في النهاية مشكلة في مستشعر محرك سيارة بيريز، لكن المكسيكي حصل على توقف مجاني تحت سيارة الأمان ووضع إطارات ميديوم جديدة.

وقد وضع ذلك بيريز في مركز قوي ضمن اللفات الـ 11 الأخيرة، حيث كانت هنالك 3 سيارات أمامه ما تزال على إطارات هارد قديمة، بيد أنه لم يكن قادرًا على تجاوز ساينز بالرُغم من محاولته لذلك، ليكتفي في النهاية بالمركز الرابع.

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"كنت في موقع رائع. لكن للأسف وحتى مع الدي آر س لم أتمكن من الاقتراب من كارلوس، التأخر على المقطع المستقيم كانت كبيرًا للغاية" قال بيريز.

وأضاف: "كنت أضغط بقوة للبقاء على مقربة منه على المنعطفات. لكن حرارة إطاراتي كانت ترتفع. لذلك وبمجرد أن حظيت بفرصة صغيرة، أقدمت عليها، ولكن كان الهواء متسخًا جدًا خارج خط التسابق".

وتابع: "بعد ذلك لم أتمكن من الاقتراب، التأخر على المقطع المستقيم كان كبيرًا جدًا".

وعند سؤاله إذا ما كانت لديه فرصة لتحقيق الفوز بعد انتقاله إلى إطارات ميديوم، قال بيريز: "مع محرك طبيعي، كنت لأمتلك تلك الفرصة".

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