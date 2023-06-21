بيريز يعترف بأنه "لم يمتلك الوتيرة" في سباق كندا

قدم المكسيكي تصفيات متواضعة حيث اكتفى بالانطلاق من المركز 12، حيث قرر الفريق اتباع استراتيجية التوقف الواحد مع البدء على إطارات هارد، وذلك ضمن محاولة للتقدم ضمن الترتيب.

وبالرغم من تحقيق التقدم، لكنه علق خلف سيارتي فيراري لكل من شارل لوكلير وكارلوس ساينز واللذين اعتمدا سياسة التوقف الواحد كذلك لكن بشكل معكوس، حيث انطلقا على إطارات ميديوم.

وخلال القسم الأخير للسباق، امتلك بيريز فارقاً كافياً أمام السيارات خلفه ليدخل إلى المنصة ويضع إطارات جديدة ويسجل نقطة أسرع لفة في السباق.

وأجاب المكسيكي حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قادراً على تحقيق مركز أفضل من السادس: "حسناً، أعتقد أن ذلك احتمال وارد".

وأكمل: "لكننا لم نمتلك الوتيرة. أعتقد أن سيارة الأمان أثّرت عليّ بشكل كبير فقد خرجت في وقت سيء للأسف. لم يحالفنا الحظ، لكن هذا هو الواقع حالياً".

وحين سُئِل إن كانت هناك مشاكل معينة وراء ضعف الوتيرة في مونتريـال، أشار بيريز إلى المشكلة الأساسية.

فقال: "المشكلة تكمن أثناء الكبح. أعتقد أن هذه كانت المشكلة الأكبر".

وأكمل: "هذه هي النقطة التي يتوجب علينا فهمها كي نعود بقوة".

وتعقيباً على سبب المشكلة، أكد بيريز أنه لا يدركه حالياً، فقال: "قمنا ببعض الأمور مع الإطارات، مع الإعدادات وأمور هنا وهناك، لكن علينا فهم السبب بشكل دقيق".

من جهته، قلل كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل من التكهنات بوجود مشكلة ميكانيكية في السيارة.

فقال: "بالتأكيد، لا أعتقد أن هناك سبباً محدداً. أعتقد أنه كان يعاني مثل الآخرين لتوليد الحرارة الكافية ضمن الإطارات. بالطبع، ذلك أمر لطالما كان ماكس ممتازاً فيه وذلك بسبب أسلوب قيادته".

وأكمل: "لذا أعتقد أن تشيكو، ومع انطلاقه على إطارات هارد، خسر الوقت جراء ذلك قبل الانتقال لإطارات ميديوم التي عانى عليها من نفس المشكلة، لكنه كان يمتلك فارقاً أمام ملاحقيه حينها".

وأردف: "هنا اقترحنا تسجيل أسرع لفة. ولم يكن بعيداً عما أشارت إليه عمليات المحاكاة بصراحة".

وحين سُئِل إن كانت هناك إمكانية لتجاوز سيارتي فيراري، ردّ هورنر: "لا بد من امتلاك فارق واضح في الوتيرة، وهذا لم يكن موجوداً لدى تشيكو في السباق".