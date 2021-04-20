بيريز يعتذر لفريق ريد بُل عن أخطائه ومشاكله في سباق إيمولا

تأهّل المكسيكي على صف الانطلاق الأول في إيمولا، لكنّ آماله بتحقيقة نتيجة قوية ذهبت أدراج الرياح إثر سلسلة من الحوادث والأجواء الصعبة.

حيث انزلق في وقت مبكر خلف سيارة الأمان، ومن ثم تلقّى عقوبة التوقّف لعشر ثوان في خط الحظائر إثر تجاوز منافسيه وراء سيارة الأمان ليستعيد مركزه الأصلي.

وفي وقت لاحق، وبعد استئناف السباق إثر رفع العلم الأحمر، انزلق بيريز مجددًا، ليتقهقر في الترتيب ويكتفي بالمركز الـ 11 في الترتيب النهائي وبعد عقوبة كيمي رايكونن.

وقد شعر بيريز بالسوء حيال فريقه وتعهّد بتعلّم الدروس المستفادة مما حصل، حيث اعترف بأنّه لم يتمكن من التاقلم ضمن أولى تجاربه على سيارة ريد بُل ضمن أجواء ماطرة.

وضمن معرض حديثه عقب السباق، قال بيريز: "لقد كان يومًا سيئًا للغاية، وقمت بعمل سيء كذلك. أنا متأسف جدًا للفريق، وأتطلّع للتعلّم مما سار على نحوٍ خاطئ اليوم".

وأضاف: "لم أقُد السيارة ضمن مثل هذه الأجواء من قبل، واستغرقت الكثير من الوقت لتحمية الإطارات في اللفات الأولى. كما أن عدم معرفة القدر الذي يُمكنني القيام به مع الإعدادات جعل الوضع صعبًا للغاية، وقد ارتكبت خطأ".

وأردف: "سأتعلم من ذلك وأقوم بعمل أفضل من أجل الفريق، كوننا اليوم كان ينبغي أن نحقق الثنائية".

من جهته، دافع كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل عن أداء بيريز، قائلًا بأن يتفهم تمامًا أن سائقه كان يفتقر للأميال الكافية وبالتالي المعرفة الكاملة بالسيارة.

وضمن نهاية أسبوع برهن فيها بيريز على وتيرته القوية على اللفة الواحدة من خلال تحقيق أفضل نتيجة تصفيات في مسيرته، فإن هورنر واثق بأن أيامًا أفضل تنتظر المكسيكي.

فقال: "أعتقد بأنها مسألة وقت فقط على مقعد السيارة، كما أنّه قام بعمل جيّد في التصفيات".

وتابع: "كان السباق أكثر فوضوية بالنسبة له، ولا سيّما مع الخطأ خلف سيارة الأمان في وقت مبكر، عقوبة الـ 10 ثوان، ومن ثم الخطأ المؤسف خلف سيارتي فيراري عند استئناف السباق، كونه كان ليتواجد على منصّة التتويج كذلك".

وأكمل: "لذلك إنّه أمر محبط عدم تواجده في المقدمة، لكن وكما تعلمون فإنه يجد وتيرته مع الوقت وأثق في أنّه سيخوض جولات مُقبلة أقوى بكثير".