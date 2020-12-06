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فورمولا 1 / جائزة الصخير الكبرى / أخبار عاجلة

بيريز "يُعاني" مع محرّكه القديم ضمن جائزة الصخير الكبرى

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بيريز "يُعاني" مع محرّكه القديم ضمن جائزة الصخير الكبرى
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قال سيرجيو بيريز أنّ وتيرته "تُعاني" نهاية هذا الأسبوع ضمن جائزة الصخير الكبرى كونه يستخدم محرّكًا قديمًا لم يعد يُوفّر أقصى طاقة.

عانى سائق ريسينغ بوينت من عطلٍ في نظام "ام.جي.يو-كاي" خلال سباق البحرين نهاية الأسبوع الماضي في الوقت الذي كان يتّجه فيه للصعود إلى منصّة التتويج.

وأجبرت المشكلة فريقه على العودة إلى وحدة طاقة قديمة لجائزة الصخير الكبرى نهاية الأسبوع الجاري، كما أنّ وحدات الطاقة الهجينة الحاليّة تُوفّر طاقة أقلّ عندما تقترب من نهاية عمرها.

وبعد أن تأهّل خامسًا في السباق خلف شارل لوكلير سائق فيراري، قال بيريز أنّه لا يعتريه شكٌ في أنّه يفتقر للطاقة بالمقارنة مع ما كان ليكون عليه الوضع لو كان بحوزته محرّكٌ جديد.

وقال المكسيكي لقناة "سكاي سبورتس": "أعتقد بأنّنا استغللنا كامل أدائنا في جميع المنعطفات".

وأضاف: "ربّما خسرت عُشرًا ونصفًا من الثانية، لكنّنا لم نتمتّع بذات سرعة لوكلير الذي قدّم لفّة مدهشة".

وأردف: "نحن نعاني قليلًا على صعيد المحرّك. اضطررنا للعودة إلى محرّك قديم على هذه الحلبة، أعتقد بأننا نفتقد محرّكًا جديدًا هنا".

وعندما سُئل عن قدر الفارق الذي يُحدثه المحرّك القديم، قال بيريز: "لا نزال ننظر في الأرقام، لكنّ الأمر واضح: عشرٌ من الثانية على هذه الحلبة يُحدث فارقًا كبيرًا، لذا نحن ننظر إلى فارقٍ مشابه".

وأكمل: "أعتقد بأنّ أولويّتنا هي بلوغ خطّ النهاية. لا نريد تلقّي عقوبة محرّك جديد".

واختتم بالقول: "نعلم أنّ أداءنا أقلّ من الطبيعيّ على صعيد المحرّك، لكن من الأهمّ أن نُحاول الحصول على أقصى أداء. بالنسبة إلينا فإنّ الأمر الأهمّ هو محاولة بلوغ خطّ النهاية هنا وفي أبوظبي".

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الكاتب مروان الوافي

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