بيريز يطيح بلوكلير بـ 0.041 ثانية في التجارب الثالثة في موناكو

واصلت الفرق برامجها عبر التركيز الآن على دوزنة التوازن من أجل اللفّة الواحدة تحضيرًا للتصفيات الحاسمة في موناكو.

واشتكى لوكلير مبكّرًا من وجود شيء غريب، حيث قال: "شيء ما غريب يحدث في المنعطف الأوّل، لا أعلم، هناك اهتزازات غريبة في المقدّمة".

لكن استمرّت مشاكل الزحام، حيث قال هاميلتون: "هناك الكثير من الزحام على الحلبة".

أمّا فيرشتابن فقد وجّه رسائل غاضبة عبر اللاسلكي إثر خسارته للفّة جيّدة بسبب الزحام.

وكذلك الحال مع سيباستيان فيتيل الذي قال إثر تعطيله من قبل كارلوس ساينز الإبن: "ما كان ذلك يا رجل، لا يُمكنهم فعل ذلك!"، لكن بعد أخذٍ وردٍ فقد خلصت إدارة السباق إلى عدم الحاجة للتحقيق في الواقعة.

في الأثناء تعرّض زميله لانس سترول لحادثٍ بعد عبوره بشكلٍ عنيف على الحفف الجانبيّة في منطقة المسبح واندفع نحو الحاجز المقابل وكسر جناحه الأمامي لكنّه تمكّن من المواصلة.

وكان أداء فيراري وريد بُل أكثر تقاربًا في هذه الحصّة وهو ما يعد بتصفيات ناريّة.

إذ دخل لوكلير وبيريز على وجه الخصوص في معركة أخذٍ ورد قبل أن تؤول الصدارة إلى سائق ريد بُل بـ 1:12.476 دقيقة متفوّقًا على سائق فيراري بـ 0.041 ثانية.

وتقدّم السائقان بفارقٍ كبيرٍ نسبيًا عن زميليهما كارلوس ساينز الإبن وماكس فيرشتابن اللذين كانا على بُعد 0.370 و0.405 ثانية على التوالي في ظلّ معاناتهما لجمع أفضل مقاطعهما في لفّة جيّدة واحدة.

في الأثناء تغلّب بيير غاسلي على لاندو نوريس بفارق 0.016 ثانية ليظفر بمركز أفضل البقيّة، بينما كان لويس هاميلتون في المركز السابع على بُعد حوالي 0.9 ثانية عن الصدارة.

واقتحم كيفن ماغنوسن ترتيب العشرة الأوائل لصالح هاس بحلوله ثامنًا أمام جورج راسل، في حين أكمل فرناندو ألونسو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة: