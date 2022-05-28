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فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى تقرير التجارب

بيريز يطيح بلوكلير بـ 0.041 ثانية في التجارب الثالثة في موناكو

انتزع سيرجيو بيريز صدارة الأزمنة من شارل لوكلير في التجارب الحرّة الثالثة من جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد بعد أن تفوّق عليه بفارق 0.041 ثانية في ظلّ تقاربٍ كبيرٍ في الأداء بين فيراري وريد بُل.

بيريز يطيح بلوكلير بـ 0.041 ثانية في التجارب الثالثة في موناكو

واصلت الفرق برامجها عبر التركيز الآن على دوزنة التوازن من أجل اللفّة الواحدة تحضيرًا للتصفيات الحاسمة في موناكو.

واشتكى لوكلير مبكّرًا من وجود شيء غريب، حيث قال: "شيء ما غريب يحدث في المنعطف الأوّل، لا أعلم، هناك اهتزازات غريبة في المقدّمة".

لكن استمرّت مشاكل الزحام، حيث قال هاميلتون: "هناك الكثير من الزحام على الحلبة".

أمّا فيرشتابن فقد وجّه رسائل غاضبة عبر اللاسلكي إثر خسارته للفّة جيّدة بسبب الزحام.

وكذلك الحال مع سيباستيان فيتيل الذي قال إثر تعطيله من قبل كارلوس ساينز الإبن: "ما كان ذلك يا رجل، لا يُمكنهم فعل ذلك!"، لكن بعد أخذٍ وردٍ فقد خلصت إدارة السباق إلى عدم الحاجة للتحقيق في الواقعة.

في الأثناء تعرّض زميله لانس سترول لحادثٍ بعد عبوره بشكلٍ عنيف على الحفف الجانبيّة في منطقة المسبح واندفع نحو الحاجز المقابل وكسر جناحه الأمامي لكنّه تمكّن من المواصلة.

وكان أداء فيراري وريد بُل أكثر تقاربًا في هذه الحصّة وهو ما يعد بتصفيات ناريّة.

إذ دخل لوكلير وبيريز على وجه الخصوص في معركة أخذٍ ورد قبل أن تؤول الصدارة إلى سائق ريد بُل بـ 1:12.476 دقيقة متفوّقًا على سائق فيراري بـ 0.041 ثانية.

وتقدّم السائقان بفارقٍ كبيرٍ نسبيًا عن زميليهما كارلوس ساينز الإبن وماكس فيرشتابن اللذين كانا على بُعد 0.370 و0.405 ثانية على التوالي في ظلّ معاناتهما لجمع أفضل مقاطعهما في لفّة جيّدة واحدة.

في الأثناء تغلّب بيير غاسلي على لاندو نوريس بفارق 0.016 ثانية ليظفر بمركز أفضل البقيّة، بينما كان لويس هاميلتون في المركز السابع على بُعد حوالي 0.9 ثانية عن الصدارة.

واقتحم كيفن ماغنوسن ترتيب العشرة الأوائل لصالح هاس بحلوله ثامنًا أمام جورج راسل، في حين أكمل فرناندو ألونسو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س
1 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 27 1:12.476     165.754
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 29 1:12.517 0.041 0.041 165.660
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 28 1:12.846 0.370 0.329 164.912
4 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 29 1:12.881 0.405 0.035 164.833
5 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 22 1:13.210 0.734 0.329 164.092
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 19 1:13.226 0.750 0.016 164.056
7 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 26 1:13.375 0.899 0.149 163.723
8 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 24 1:13.436 0.960 0.061 163.587
9 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 26 1:13.476 1.000 0.040 163.498
10 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 23 1:13.585 1.109 0.109 163.256
11 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 25 1:13.645 1.169 0.060 163.123
12 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 26 1:13.827 1.351 0.182 162.720
13 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 28 1:13.838 1.362 0.011 162.696
14 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 25 1:13.849 1.373 0.011 162.672
15 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 22 1:13.882 1.406 0.033 162.599
16 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 29 1:14.104 1.628 0.222 162.112
17 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 22 1:14.260 1.784 0.156 161.772
18 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 20 1:14.639 2.163 0.379 160.950
19 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 25 1:14.861 2.385 0.222 160.473
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 26 1:14.910 2.434 0.049 160.368
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