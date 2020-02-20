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فورمولا 1 / التجارب الشتوية الأولى / تقرير التجارب

بيريز يضع ريسينغ بوينت في صدارة الحصة الصباحية لليوم الثاني من تجارب برشلونة

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بيريز يضع ريسينغ بوينت في صدارة الحصة الصباحية لليوم الثاني من تجارب برشلونة
20-02-2020

تصدرت سيارة ريسينغ بوينت بقيادة سيرجيو بيريز ترتيب أسرع الأزمنة خلال الحصة الصباحية لليوم الثاني من تجارب برشلونة الشتوية في الفورمولا واحد.

تصدر بيريز جدول أسرع الأزمنة في الحصة الصباحية مع دقيقة و17.347 ثانية ليضع سيارته ريسينغ بوينت في المركز الأول.

سجل بيريز أفضل أزمنته مباشرة قبل انتصاف الحصة مع إطارات "سي3"، وذلك وسط مجموعة متتالية من اللفات السريعة.

وتقدم على دانيال ريكاردو سائق رينو إلى المركز الأول، إذ أمضى الأسترالي قسماً طويلاً بعض الشيء من الحصة ضمن مرآب الفريق الفرنسي.

ثالث أسرع الأزمنة سجله أليكسندر ألبون لصالح ريد بُل بالرغم من معاناته مشكلة في مقعد سيارته خلال بداية الحصة.

ونجح ألبون بالتقدم على بيير غاسلي سائق ألفا توري بفارق ضئيل بلغ 0.01 ثانية. 

الفرنسي كان قد تعرض لانزلاق سيارته في بداية الحصة ضمن المنعطف التاسع لكن سيارته لم تتضرر.

ونجح غاسلي في التعافي والعودة ليكمل 77 لفة خلال الساعات الأربع.

جورج راسل سائق ويليامز سجل خامس أسرع الأزمنة، وبفارق قارب عشر الثانية خلف غاسلي، بينما احتل شارل لوكلير المركز السادس مع فيراري بعد أن أمضى أغلب فترات الحصة ضمن المرآب.

لويس هاميلتون متصدر أزمنة اليوم الأول، أنهى الحصة الصباحية سابعاً خلف بيريز بثانية كاملة. وأكمل البريطاني 106 لفات خلف مقود سيارته مرسيدس.

خلفه، أكمل رومان غروجان 87 لفة - ثاني أكبر عدد من اللفات - على متن سيارة هاس.

أما كيمي رايكونن سائق ألفا روميو فقد حسن أزمنته في وقت لاحق من عمر الحصة، لكنه بقي بالمركز التاسع أمام لاندو نوريس الذي أكمل أغلب لفات مكلارين على إطارات "سي1".

يشار إلى أن الحصة لم تشهد أي توقف أو أية حوادث.

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