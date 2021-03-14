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بيريز يضع ريد بُل في صدارة الفترة الصباحيّة من اليوم الأخير في تجارب البحرين

سجّل المكسيكي سيرجيو بيريز الزمن الأسرع خلال الفترة الصباحيّة من اليوم الثالث والأخير من تجارب البحرين الشتويّة، ليتقدّم على شارل لوكلير سائق فيراري.

بيريز يضع ريد بُل في صدارة الفترة الصباحيّة من اليوم الأخير في تجارب البحرين

دقّت ساعة العمل بالنسبة لفرق الفورمولا واحد في ظلّ دخولها الساعات الأخيرة الحاسمة للتحضير لموسمها الجديد قبل التوجّه للسباق الأوّل.

لهذا السبب كانت الحلبة مزدحمة معظم الوقت وعملت أغلب الفرق على محاكاة السباق مستغلّة الأحوال الجويّة الجيّدة هذا اليوم.

لكنّ ريد بُل حاولت التركيز على طلعات قصيرة نسبيًا والعمل على بعض الأزمنة السريعة، حيث نجح بيريز في تسجيل الزمن الأسرع في تجارب هذا العام حتّى الآن بـ 1:30.187 دقيقة.

وأتى زمن المكسيكي في مرحلة متقدّمة من عمر الحصّة بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة لتصل إلى 45 درجة مئويّة.

في المقابل أتمّ لوكلير طلعات قصيرة في الساعة الأولى وسجّل زمنًا سريعًا على إطارات "سي3" المتوسّطة، قبل أن يشرع في إكمنال محاكاة للسباق.

وضمن تواجده الأخير على سيارة مكلارين قبل تسليمها لزميله دانيال ريكاردو الذي سيقود في فترة ما بعد الظهر للمرّة الأولى، حلّ لاندو نوريس ثالثًا أمام بيير غاسلي سائق ألفا تاوري.

ووضع إستيبان أوكون سيارة ألبين في المركز الخامس ليتقدّم على ميك شوماخر الذي قاد سيارة هاس في الفترة الصباحيّة.

وحظيت مرسيدس بيومٍ خالٍ من المشاكل حتّى الآن، حيث أكمل فالتيري بوتاس قدرًا وفيرًا من اللفّات بلغ 84 لفّة، لكنّه لم يعمل على محاكاة اللفّات القصيرة وانتهى به المطاف على بُعد أكثر من ثانيتتين من الصدارة.

وضمن قيادته الأولى لسيارة ويليامز في هذه التجارب، تواجد جورج راسل في المركز الثامن مكملًا 77 لفّة وسيُواصل القيادة في فترة ما بعد الظهر.

وكان كيمي رايكونن السائق الأكثر نشاطًا برصيد 91 لفّة وحلّ تاسعًا مباشرة أمام لانس سترول سائق أستون مارتن.

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