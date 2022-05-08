بيريز يصف سطح حلبة ميامي بـ "المهزلة" في ظلّ تخوّف السائقين من سباقٍ ضعيف

تتالت الانتقادات الموجّهة نحو سطح أسفلت حلبة ميامي، حيث قال فرناندو ألونسو كذلك أنّه "ليس بمعايير الفورمولا واحد"، بينما أشار لاندو نوريس إلى أنّه "غير جيّد بما فيه الكفاية".

واكتشف السائقون عدم وجود أيّ تماسك في حال خروجهم عن خطّ التسابق خلال حصص التجارب الحرّة والتصفيات.

نتيجة لذلك فقد أصبح هناك إجماعٌ على أنّ الإثارة في السباق قد تغيب في ظلّ عدم قدرة السائقين على الخروج عن خطّ التسابق المثالي للإقدام على التجاوز.

وقال بيريز لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ سطح الحلبة مهزلة".

وأضاف: "كون التسابق صعبًا غدًا. وسيرتكب السائقون الأخطاء لأنّنا وُضعنا في هذا الوضع".

وكشف ألونسو أنّ المسألة طُرحت في اجتماع السائقين ليلة الجمعة، لكنذ الوضع لم يتحسّن يوم السبت.

وقال الإسباني عندما سُئل حول ذلك من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا يزال من الصعب الخروج عن خطّ التسابق. هناك عبارة عن حصيّات خارج خطّ التسابق. سيكون الوضع صعبًا. قلنا بالأمس أنّ الأسفلت ليس بمعايير الفورمولا واحد".

وأكمل: "ليس بوسعنا فعل أيّ شيء. أعتقد بأنّنا نحتاج لتقديم عرضٍ نهاية هذا الأسبوع، لكن يجب تغيير ذلك للعام المقبل. من الصعب للغاية التسابق بهذا الشكل".

كما اتّفق دانيال ريكاردو مع صعوبة الابتعاد عن خطّ التسابق، وشاركه في ذلك زميله نوريس الذي تحسّر على حقيقة إمكانيّة عدم تقديم السباق للإثارة والمتعة اللتين أملهما المشجّعون.

لاندو نوريس، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

وأشار نوريس إلى حلبة جدّة وسطحها الذي يُوفّر مستويات تماسكٍ عالية.

وقال: "أعتقد بأنّه لو كان لدينا هنا سطحٌ مثل جدّة، الذي يُوفّر تماسكًا عاليًا جدًا بشكلٍ عام، وبوسعه مجاراة درجات الحرارة العالية، فحينها يُمكن للجميع التطلّع لسباقٍ حماسيٍ يوم الأحد".

وأكمل: "ذلك لأنّه بوسعك الخروج عن خطّ التسابق واتّباع خطوطٍ مختلفة بديلة ويُمكنك فعل أيّ شيء هناك. لكنّ الجميع سيكون عالقًا بخطّ واحدٍ هنا غدًا، وهو ما سيُصعّب السباق".