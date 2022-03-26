بيريز يصعق لوكلير ويتفوّق عليه بـ 0.025 ثانية في تصفيات جدّة الجنونيّة

بالرغم من دخوله التصفيات متأخّرًا عن ثنائيّ فيراري وزميله ماكس فيرشتابن، قلب بيريز الطاولة على الجميع في لفّته الأخيرة ليظفر بقطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته.

وبالتطرّق إلى مجريات القسم الثالث، فقد سارع ثنائيّ فيراري وماكس فيرشتابن إلى الدخول إلى الحلبة، لكنّ لوكلير كان على إطارات جديدة على عكس ساينز وفيرشتابن اللذين كانا على إطارات مستعملة.

لكنّ ذلك لم يمنع ساينز من التواجد في الصدارة بـ 1:28.402 دقيقة أمام لوكلير بفارق 0.044 ثانية، وكان بيريز خلفهما بعُشرٍ ونصفٍ من الثانية، بينما كانت لفّة فيرشتابن ضعيفة للغاية، وقال غاضبًا في نهايتها: "لم يكن لديّ أيّ تماسكٍ على هذه الإطارات".

وعاد السائقون للمحاولة الأخيرة الحاسمة، حيث حسّن لوكلير زمنه متقدّمًا إلى الصدارة، لكنّه بقي بانتظار ثنائيّ ريد بُل.

وأحدث بيريز المفاجأة بتسجيله 1:28.200 دقيقة ليتفوّق على لوكلير بـ 0.025 ثانية ليضمن قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في البطولة.

وسينطلق ساينز ثالثًا بعد عدم تحسين زمنه، في حين تمكّن فيرشتابن من التعويض في محاولته الأخيرة ليحلّ رابعًا على بُعد 0.261 ثانية عن الصدارة.

وكان إستيبان أوكون أفضل البقيّة لصالح ألبين في المركز الخامس بعد أن تفوّق على جورج راسل، وكاد كلٌ منهما أن يتعرّض لحادث خلال لفّته الأخيرة.

وسينطلق فرناندو ألونسو سابعًا أمام فالتيري بوتاس، بينما أكمل بيير غاسلي وكيفن ماغنوسن ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل:

اتّبعت فيراري وريد بُل مقاربة مختلفة عبر لفّتين تحضيرّتين في البداية قبل الإقدام على المحاولة السريعة.

لكن أثناء بدء اللفّات السريعة، فقد رُفع العلم الأحمر مع بقاء 11 دقيقة على النهاية نتيجة انزلاق نيكولاس لاتيفي وتعرّضه لحادث. لذا كان الجميع متأهّبًا لدى استئناف الحصّة من أجل عدم المجازفة.

وتواصلت مشاكل فريق ألفا تاوري الذي بعد أن غيّر عدّة مكوّنات على وحدة طاقة يوكي تسونودا لهذا اليوم بعد مشاكله بالأمس، حيث طلب الفريق من الياباني العودة إلى خطّ الحظائر، حيث قال له مهندسه: "هناك مشكلة متعلّقة بالوقود"، وهو ما يزيد من مخاوف ريد بُل التي اعتقدت بأنّها حلّت مشاكل نظام الوقود.

وأعلنت إدارة السباق في الأثناء عن أنّ ماغنوسن وريكاردو تحت التحقيق بسبب تسريحٍ غير آمن في خطّ الحظائر.

وكان هاميلتون يُعاني بشكلٍ لافتٍ للغاية، حيث تفاجأ في البداية من وجود فارق سبعة أعشارٍ بينه وبين زميله راسل في المقطع الأوّل فقط، وأثناء تواجده في المركز الـ 16 مع بقاء دقيقتين على النهاية، قال البريطاني: "لا يبدو أنّ بوسعي تحسين زمني".

وبالفعل كان البريطاني أوّل الخارجين بشكلٍ مفاجئ وسينطلق من المركز الـ 16 حيث قال عند عودته: "آسفٌ للغاية يا شباب"، ليكون هذا خروجه الأوّل من القسم الأوّل منذ جائزة البرازيل الكبرى 2017.

وسينطلق سائق مرسيدس أمام أليكسندر ألبون ونيكو هلكنبرغ، بينما صُنّف لاتيفي في المركز الـ 19 عبر لفّته الأولى أمام تسونودا الذي لم يُسجّل أيّ زمن.

القسم الثاني:

اختار سائقا فيراري المواصلة على ذات مجموعة الإطارات من القسم الأوّل، في حين استخدم فيرشتابن إطارات جديدة.

لكنّ ذلك لم يمنع لوكلير من التواجد في الصدارة لكن بفارق ضئيلٍ للغاية أمام ثنائيّ ريد بُل وساينز.

وآثر راسل بشكلٍ غريب استخدام إطارات "ميديوم" خلال محاولته السريعة.

وواصل الزحام لعب دورٍ مؤثّر، وكاد أوكون أن يصطدم بالقسم الخلفي لسيارة ريكاردو، حيث قال الفرنسي متذمّرًا: "لقد أعاقني بشكلٍ كامل"، وسرعان ما أعلنت إدارة السباق التحقيق في الواقعة.

ومع بدء عودة السائقين لإتمام محاولاتهم الأخيرة، تعرّض ميك شوماخر لحادث قوي للغاية وألحق ضررًا كبيرًا بسيارته ليتمّ رفع العلم الأحمر فورًا، وسرعان ما توجّهت السيارة الطبيّة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستؤنفت الحصّة بعد توقّف مطوّل، وسارع أغلب السائقين للدخول إلى الحلبة في ظلّ تبقي 5 دقائق على نهاية القسم.

ودخل سائقا فيراري على إطارات جديدة للتحضير للقسم الثالث، وتمكّن ساينز من القفز إلى الصدارة بـ 1:28.686 دقيقة.

في الأثناء كانت المنافسة في الخلف على أشدّها، وبالكاد أفلت جورج راسل من الخروج، إذ حلّ عاشرًا وفصلت بينه وبين لاندو نوريس أوّل الخارجين 0.033 ثانية.

وكانت تصفيات مكلارين أفضل حالًا بالتأكيد من جولة البحرين، حيث حلّ دانيال ريكاردو في المركز الـ 12 أمام جو غوانيو، بينما تواجد شوماخر في المركز الـ 14 أمام لانس سترول الذي فشل في تسجيل زمن تنافسي، بالرغم من أنّه من شبه المؤكّد أن ينطلق شوماخر من خطّ الحظائر.

الترتيب المبدئي لشبكة الانطلاق: