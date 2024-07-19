بيريز يُصرّ على أنّه سيُواصل التسابق لصالح ريد بُل في 2025

أصرّ سيرجيو بيريز الجريء على أنّه سيُكمل عقده في الفورمولا 1 بالدخول إلى العام المقبل في صفوف ريد بُل، وذلك بالرغم من التكهّنات بشأن إمكانيّة التخلي عن خدماته في العطلة الصيفيّة المقبلة.

يدخل المكسيكي هذه الفترة الحرجة على إثر سلسلة من النتائج الضعيفة، حيث قال مديره كريستيان هورنر بعد جائزة بريطانيا الكبرى أنّ سلسلة فشله في تحقيق النقاط "غير مستدامة" بالنسبة للفريق.

ويُتفهّم أنّه في حال لم تتحسّن الأمور على مدار السباقين المقبلين، فمن الممكن أن تُفعّل ريد بُل بندًا متعلّقًا بالأداء في عقد بيريز وتستبدله في النصف الثاني من العام.

وكان الفريق قد منح يوم تصويري ترويجي لسائقه الاحتياطي ليام لاوسن في سيلفرستون الأسبوع الماضي، حيث أشارت مصادر إلى أنّ النيوزيلندي أظهر تمتّعه بسرعة جيّدة للتقدّم إلى مقعد سباقٍ في سيارة 2024 في حال تطلّب الأمر ذلك.

لكن بالرغم من الشائعات المحيطة بمستقبله، أصرّ بيريز قبيل جائزة المجر الكبرى على أنّ الوضع كما هو عليه وزعم أنّ تعليقاته الأخيرة التي أشار فيها إلى أهميّة السباقين المقبلين لم تكن مرتبطة بإمكانيّة التخلي عنه في حال لم تتغيّر الأمور نحو الأفضل.

وقال المكسيكي: "من الواضح أنّه لا يُمكنني الحديث حول عقدي، لكن لا شيء متعلّقٌ بذلك. ما قلته بشأن أهميّة السباقين المقبلين هو أمرٌ مرتبطٌ بي".

وأكمل: "أريد التوجّه إلى العطلة بروحٍ جيّدة وأعتقد بأنّه من الجيّد أن يحظى طاقمي في المرآب بروحٍ جيّدة كذلك. لم أكن أتحدّث عن أيّ شيء آخر".

ثمّ تابع: "أركّز بشكلٍ كاملٍ على تقديم أداء جيّد وسأكون هنا، وسأكون هنا مجدّدًا العام المقبل، لن يتغيّر أيّ شيء. أنا ملتزمٌ بالكامل تجاه نفسي".

ولا يعتري بيريز شكٌ في أنّه يحتاج لتقديم نتائج أفضل لريد بُل، وذلك بعد اقتصاره على 15 نقطة في السباقات الستّة الماضية.

وقال: "لم أقدّم أداءً جيّدًا بنسبة 100 بالمئة، وذلك بالنظر إلى كلّ الظروف التي تكون فيها عندما تتواجد في مواقف صعبة. من الواضح أنّنا نتحمّل الكثير من المسؤولية لقاء ذلك. لكن كانت هناك الكثير من الظروف المختلفة كذلك".

وأضاف: "يكون الوضع مجموعة من العوامل عندما تكون في دائرة مفرغة. حظينا بيوم جمعة جيّد ومن ثمّ أفسدت كلّ شيء في تصفيات السبت في سيلفرستون، أي أنّ ذلك يعود لي".

وأكمل: "جازفنا على صعيد الاستراتيجية في السباق ولم ينجح ذلك".