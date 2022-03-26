بيريز يُشيد بلفّته "المذهلة" في طريقه لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل في جدّة

ضمن معركة حامية متقاربة في القسم الثالث من تصفيات كورنيش جدّة، تصدّر كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري الترتيب بعد المحاولات الأولى، قبل أن يتقدّم عليه زميله شارل لوكلير وكان الحصان الجامح يتّجه لضمان الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق.

لكنّ بيريز باغت ثنائيّ فيراري عبر التقدّم على زمن لوكلير بـ 0.025 ثانية ضمن محاولته الأخيرة.

ومع اكتفاء ماكس فيرشتابن زميل بيريز بالمركز الرابع، أحرز المكسيكي قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته.

وقال بيريز أنّ لفّته كانت "مذهلة" وأنّه لا يعتقد بأنّه كان ليقدر على تحقيق أيّ لفّة أسرع على حلبة الشوارع عالية السرعة.

وقال المكسيكي: "تطلّب الأمر مني بضعة سباقات، لكن يا لها من لفّة، كانت مذهلة. بوسعي القيام بـ 1000 لفّة، لكن لا أعتقد بأنّ بوسعي التغلّب على تلك اللفّة. كانت مذهلة، لا تُصدّق".

وقال بيريز أنّه لم يتوقّع أن يتمكّن من التفوّق على سيارتَي فيراري في التصفيات، وهو ما يجعل قطب الانطلاق الأوّل هذا خالدًا أكثر.

وقال حيال ذلك: "لم نكن نتوقّع الكثير مع فيراري في التصفيات. كنّا نركّز بالأساس على السباق ونأمل التغلّب عليهم غدًا".

من جانبه قال لوكلير أنّه لم يتوقّع تغلّب بيريز على لفّته في اللحظات الأخيرة من القسم الثالث، مُشيدًا بجهود المكسيكي.

وقال لوكلير الذي فاز منطلقًا من المركز الأوّل في البحرين نهاية الأسبوع الماضي: "كانت اللفّة جيّدة بصدق، أنا سعيدٌ للغاية بها".

وأضاف: "تمحورت التصفيات حول البقاء على الحلبة وعدم ارتكاب الأخطاء التي تكون مكلفة للغاية. أطلقت العنان للسيارة في المحاولة الثانية في القسم الثالث وقدّمت كلّ شيء تقريبًا".

وأكمل: "هناك القليل هنا وهناك، لكنّني لم أتوقّع أن يُقدّم بيريز تلك اللفّة بالتأكيد، لذا تهاني له. أنا متأكّدٌ من أنّه قام بعملٍ مدهش اليوم".

وأردف: "الغد يوم جديد ونأمل أن نحصل على انطلاقة جيّدة".