حصل بيريز على فرصته الكبرى مع فريق قمة عندما انضم إلى ريد بُل بين عامي 2021 و2024، بعدما أمضى سابقًا 10 سنوات في فرق وسط الترتيب مثل ساوبر ومكلارين وفورس إنديا / ريسينغ بوينت.

وخلال تلك السنوات الأربع حقق السائق المكسيكي ثلاثة مراكز انطلاق أول و29 منصة تتويج، بينها خمسة انتصارات، وكان أقرب إلى زميله في الفريق ماكس فيرستابن مقارنة بأي سائق آخر منذ دانيال ريكاردو قبل نحو عقد. ومع ذلك، عانى لمجاراة الهولندي وفقد مقعده بعد انهيار مستواه خلال موسم 2024 مع سيارة "آر.بي20" صعبة المراس.

وأمضى بيريز موسم 2025 بعيدًا عن السباقات قبل أن ينضم إلى أحدث فرق الفورمولا 1، فريق كاديلاك، لموسم 2026 إلى جانب سائق مخضرم آخر هو فالتيري بوتاس.

وقال المكسيكي: "بالتأكيد كانت الأشهر الستة الأخيرة من رحلتي مع ريد بُل صعبة في جميع الجوانب. شعرت حقًا أنني بحاجة إلى استراحة."

وأضاف: "كنت أرى أشياء لم تكن ظاهرة للناس من الخارج. بالطبع أصبحت أكثر وضوحًا بعد رحيلي. ومع ذلك قضيت أيضًا وقتًا رائعًا مع ريد بُل."

وتابع: "بالنسبة لي، فالأمر يتعلق الآن بالعودة والاستمتاع حقًا بوقتي مع كاديلاك. أنا متحمس جدًا لهذه الرحلة معًا. أعتقد أن هناك الكثير من الوعود في هذا المشروع. إنه مشروع طويل الأمد ومغامرة كبيرة، لكنني أعتقد أنه يمكن أن يصبح شيئًا ناجحًا للغاية، وأن تكون جزءًا من شيء جديد يمنحني دافعًا كبيرًا."

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا كان يشعر بالفعل بأن ملاحظاته تحظى بتقدير مختلف مقارنة بما كان عليه الحال في ريد بُل إلى جانب فيرستابن، أجاب السائق البالغ من العمر 36 عامًا: "بالتأكيد، أرى الطريقة التي يتم بها تطوير السيارة والطريقة التي ندفع بها جميعًا في الاتجاه نفسه، وهذا يساعد بطبيعة الحال. وأشعر بأن ملاحظاتي، دون شك، موضع تقدير أكبر بكثير".

وفي حديثه عبر بودكاست "بيوند ذا غريد" الذي نُشر يوم الأربعاء وسُجل خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة أستراليا الكبرى، شدد الرئيس التنفيذي لفريق كاديلاك للفورمولا 1 دان تاوريس على أهمية الخبرة عند اختيار سائقي الفريق الجديد.

وقال تاوريس: "هذا منطقي للغاية. إنه أمر منطقي جدًا. لقد جعل تشيكو هذا المعنى حيًا في المقابلة، فإذا سألت: ماذا تعني الخبرة؟ فإن حديثه أوضح ذلك تمامًا."

وأضاف: "عندما استمعت إليه وهو يتحدث عن بعض الأمور التي يتوقع أن يواجهها كجزء من الفريق، وعن كيفية تعامله مع هذه المواقف، أدركت أننا فعلًا بحاجة إلى شخص صاحب خبرة يستطيع التعامل مع صعود وهبوط فريق في عامه الأول، ويعرف كيف يجب أن تشعر السيارة، ويقدم التوجيه من ناحية التطوير."

وتابع: "وسأقول إن ذلك جاء أيضًا في سياق سباق جائزة بريطانيا الكبرى لعام 2025، الذي ربما تتذكرونه كان ماطرًا وفوضويًا – وقد برز السائقون أصحاب الخبرة في ذلك السباق أيضًا – وهو ما يوضح مرة أخرى مدى أهمية الخبرة".